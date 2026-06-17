© Foto: OpenAIDer Ölpreis fällt nach dem Iran-Deal, doch die internationale Energieagentur warnt: Hormus bleibt ein Risiko - und der Schock am Ölmarkt ist noch lange nicht vorbei.Der Ölangebotsschock am Golf wird die weltweite Ölnachfrage zunächst stark senken, bevor sich die Fördermengen durch die Straße von Hormus allmählich normalisieren. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon aus, dass sich das Angebot im Jahr 2027 wieder auf 8 Millionen Barrel pro Tag erholen wird. Das diese Woche zu unterzeichnende Interimsabkommen zwischen den USA und dem Iran stellt den bedeutendsten Durchbruch in den Verhandlungen seit Kriegsbeginn dar. Allerdings wird es laut der in Paris ansässigen …
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