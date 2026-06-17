Die PKV ist auch 2025 erneut gewachsen. Insgesamt stieg die Gesamtzahl der Versicherungen auf 41 Millionen, teilt der PKV-Verband mit. Gleichzeitig kritisiert der Verband die steigende Versicherungspflichtgrenze: Eine Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen sich Wahlfreiheit im Gesundheitssystem wünscht. Die private Krankenversicherung ist auch im Jahr 2025 gewachsen. Das geht aus Zahlen hervor, die der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV-Verband) veröffentlicht hat. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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