DAX vor Fed-Hammer: Warsh, Verfallstag & die große Zinsangst

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Der Markt wartet nach dem angekündigten "Deal" zwischen Iran und den USA nun auf zwei weitere Events. Einerseits steht der Verfallstag in dieser Woche (und damit ein hohes Maß an Kapital an den Terminmärkten) zur Diskussion, andererseits die heute Abend stattfindende Fed-Sitzung der US-Notenbank. Hier wird der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seinem Amtseid als Nachfolger von Jerome Powell die Stimme der Notenbank sein und damit verbunden in der Verantwortung für den US-Leitzins stehen. Steigende Inflationsdaten aus den letzten Monaten haben die Möglichkeit einer Zinssenkung komplett aufgezehrt, sodass es eher darum gehen dürfte, wann die Zinsen angehoben werden. Ende des Jahres oder bereits im Herbst, zeigen die aktuellen Schätzungen an.

Darauf gehen wir im ersten Teil des Webinars ausführlich ein und stellen auch die Profiteure dieser Entwicklung am Aktienmarkt vor. Es sind nicht die Technologiewerte, welche eher durch höhere Zinsen und das enorme Investitionsvolumens belastet sind. Vielmehr steigen seit geraumer Zeit, so auch gestern im Dow Jones vordergründig, die Finanzwerte. Höhere Zinseinnahmen gefallen JP Morgan Chase und weiteren Banken, die somit den Dow Jones erst in den letzten Tagen auf neue Rekordhöhen getrieben haben. Vor allem die Wortwahl dürfte damit heute Abend spannend werden. Wir werden dies wieder live kommentieren, melde Dich gern vorab an:

?? Fed-Livetrading

Demgegenüber steht ein etwas konsolidierender Tech-Sektor. Zwar schien es nach dem schnellen Abverkauf Anfang Juni, dass sich eine Korrektur anbahnt, doch die Erholung über 30.000 Punkte im Nasdaq Montags und die starke Vorbörse am Dienstag ließen auch wieder die Phantasie eines neuen Rekordlevels aufkeimen. Ernüchterung brachte der gestrige Handel und damit erneut der Rücklauf zum 30.000-Punkte-Level. Für den Verfallstag ist dieser Stand somit weiter relevant. Bei den Futures ist in den USA bereits der Wechsel in den September-Monat notwendig, wie wir anhand des Volumens heute auswerten.

Für den DAX ist dies noch nicht notwendig. Im Nachgang an das Eurex-Special vor einer Woche haben wir auch hier auf den Future geschaut und mögliche Szenarien dann für den DAX erarbeitet. Der morgendliche Anlauf zum vorbörslichen Hoch war ein erstes Signal, das ich mit einer Short-Order umsetzen konnte. Danach entstand eine Range, auf deren Ausbruch (oder das Halten der Barrieren) wir warten mussten. Während meiner Ausführungen kam es dann zum Ausbruch auf der Unterseite, der recht genau am Freitagshoch dann stoppte und zurück zur Range lief. Ein Eindringen in die Range, aktiviert sie erneut und macht Ziele bis zum Tageshoch (und darüber) wahrscheinlich. Dies waren meine letzten Worte im Webinar. Der Kursverlauf im Nachgang hat dies bestätigt, ein Trade entstand daraus in der Kürze der Zeit jedoch nicht.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann am Donnerstag zum DAX-Xetra-Start mit Heiko stattfinden. Melde Dich gern für 8.45 Uhr hierzu an:

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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