Brixen/Südtirol (ots) -Die Durst Group feiert ihr 90-jähriges Bestehen mit dem Durst NEXT Technology Festival, das am 25. und 26. Juni 2026 am Hauptsitz des Unternehmens in Brixen, Südtirol, stattfindet. Gegründet 1936, hat sich Durst von seinen Wurzeln in der Fototechnik zu einem globalen Unternehmen für digitale Produktion und industriellen Druck entwickelt. Unter der Leitidee "Our World is Printed" blickt das Jubiläumsjahr auf die Herkunft des Unternehmens zurück und richtet zugleich den Blick nach vorne - auf Technologien, Partnerschaften und Ideen, die die nächste Phase der industriellen Produktion prägen werden."Durst ist vor 90 Jahren mit einer klaren Idee gestartet: gute Dinge besser zu machen", sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group. "Diese Idee leitet uns bis heute. Mit digitaler Produktion, Automatisierung und Industrial Intelligence bauen wir auf unserer Geschichte auf und blicken auf das nächste Kapitel der industriellen Produktion. Das Durst NEXT Technology Festival gibt uns die Möglichkeit, unsere Türen zu öffnen, Menschen zusammenzubringen und diese Zukunft in Brixen zu diskutieren.""Industrielle Innovation wurde immer durch die Fähigkeit geprägt, Menschen, Ideen und Technologien miteinander zu verbinden", sagt Rachel Brill, Durst NEXT Technology Festival Director und Gründerin von CHAPT3R, Inc. "Durst NEXT schafft einen Rahmen, in dem Besucherinnen und Besucher erleben können, wie Automatisierung, künstliche Intelligenz und Industrial Intelligence Teil realer Produktionsumgebungen werden - und wie diese Entwicklungen neue Perspektiven für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft eröffnen können."Das Durst NEXT Technology Festival ist als offene Plattform für Dialog, Austausch und praktische Erfahrung konzipiert. Es bringt internationale Perspektiven aus Technologie, Industrie, Unternehmertum, Wissenschaft, Politik, Landwirtschaft, Print und Advanced Manufacturing zusammen - und spiegelt damit die Vielfalt des globalen Durst Ökosystems aus Kunden, Partnern, Expertinnen und Experten sowie Mitarbeitenden wider.Im Zentrum des Festivals steht die Frage, wie sich industrielle Produktion im Zeitalter von Automatisierung, Daten und künstlicher Intelligenz weiterentwickelt - und wie diese Entwicklungen in zuverlässige, skalierbare und verantwortungsvolle Produktionssysteme übersetzt werden können.- Am 25. Juni veranstaltet Durst erstmals die Durst NEXT Honors, einen Abend auf Einladung, der der Exzellenz von Kunden sowie dem globalen Netzwerk von Partnern und Kunden gewidmet ist, die zur gedruckten Welt beitragen. Der Abend schafft einen Rahmen für Anerkennung und Austausch und verbindet das Durst Jubiläum mit den Menschen, Anwendungen und Partnerschaften, die die internationale Entwicklung des Unternehmens geprägt haben.- Am 26. Juni öffnet das Festival seine Türen für ein ganztägiges öffentliches Programm mit Panels, Talks, Live Experiences und Community Formaten. Die Innovation Stage widmet sich zentralen Themen wie Industrial Intelligence, digitaler Druckproduktion, automatisierten Workflows, Deep Tech, digitalen Zwillingen, nachhaltiger Produktion, technischer Keramik und Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen wie der Luft- und Raumfahrt.Ein zentraler Schwerpunkt wird die Vorstellung von KYVERIS sein, der Durst Plattform für Industrial Intelligence in der digitalen Druckproduktion. Durch die Verbindung von Hardware, Software, Daten und Prozesswissen steht KYVERIS für den Durst Ansatz, intelligentere, adaptive und effizientere Produktionsumgebungen zu ermöglichen.Über das Bühnenprogramm hinaus können Besucherinnen und Besucher ausgewählte Anwendungen erleben, darunter Robotik, 3D-Scanning, technische Keramik, Wearable Systeme, digitale Produktionsworkflows und die KYVERIS Sandbox. Food, Musik und Community Formate ergänzen das Programm und spiegeln sowohl den Standort Südtirol als auch die internationale Ausrichtung von Durst wider.Der öffentliche Festivaltag ist der 26. Juni 2026.Registrierung und weitere Informationen sind verfügbar unter: www.durst-group.com/durst90Pressekontakt:Sümer Cetinsuemer.cetin@durst-group.comwww.durst-group.comOriginal-Content von: Durst Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182774/6296357