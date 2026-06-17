© Foto: OpenAIKlarna rückt mit Bolt tiefer in den Alltag der Kunden vor. Fahrten, Roller und Mietwagen werden zum nächsten Testfeld für die Bezahlplattform.Klarna ist eine Partnerschaft mit der europäischen Mobilitätsplattform Bolt eingegangen, um seine Zahlungsoptionen für Autofahrten und Roller in Schweden, Deutschland, Finnland und Norwegen anzubieten. Mietwagen sind in Deutschland ebenfalls verfügbar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Integration nutzt tokenisierte Zahlungen, wodurch Kunden in allen vier Märkten über gespeicherte Anmeldeinformationen bezahlen und zwischen einer vollständigen Zahlung oder monatlichen Ratenzahlungen wählen können. Klarna gab bekannt, dass die Einführung …
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