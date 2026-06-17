Neues Customer Innovation Center in den Niederlanden stärkt Kundenbeziehungen, regionalen Support und den Zugang zu KI-gestützter robotischer Automatisierung in Europa

Berkshire Grey, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter robotischer Automatisierung, gab heute den Ausbau seiner europäischen Aktivitäten mit der Eröffnung seines neuen Customer Innovation Center in Haarlem nahe Amsterdam bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) weiter.

Die Einrichtung wurde entwickelt, um Kunden und Partner näher an die Lösungsexpertise und Support-Ressourcen von Berkshire Grey heranzubringen. Sie wird als zentrale Anlaufstelle für Kundeninteraktion, Lösungsvalidierung, technische Schulungen und regionalen Support dienen.

Während das Interesse an Physical AI in Europa zunimmt, setzt Berkshire Grey weiterhin KI-gestützte robotische Automatisierung in realen Produktionsumgebungen ein. Während sich ein Großteil der jüngsten Diskussion über Physical AI auf neue Technologien und künftige Anwendungen konzentriert, unterstützt Berkshire Grey Kunden seit mehr als einem Jahrzehnt dabei, künstliche Intelligenz und Robotik einzusetzen, um komplexe betriebliche Herausforderungen im Unternehmensmaßstab zu lösen.

Die Nachfrage nach den Lösungen von Berkshire Grey ist in der Region deutlich gestiegen, da Einzelhändler, E-Commerce-Unternehmen und Logistikdienstleister nach bewährten Automatisierungstechnologien suchen, die messbare operative Ergebnisse liefern können. Heute unterstützen die KI-gestützten Automatisierungslösungen von Berkshire Grey führende Unternehmen, darunter FedEx und Walmart, bei der Automatisierung kritischer Fulfillment-, Kommissionier-, Sortier- und Lagerabläufe. Das neue Customer Innovation Center spiegelt diese wachsende Dynamik wider und erweitert die Fähigkeit von Berkshire Grey, Kunden durch Demonstrationen, Lösungsvalidierung, Schulungen und technische Services zu unterstützen.

Aufbauend auf seiner etablierten europäischen Präsenz bietet das Customer Innovation Center einen regionalen Standort, an dem Kunden, Partner und Integratoren die Lösungen von Berkshire Grey aus erster Hand erleben und gemeinsam an Automatisierungslösungen arbeiten können, die für reale Betriebsumgebungen konzipiert sind.

Seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt und implementiert Berkshire Grey KI-gestützte Robotersysteme, die in komplexen Produktionsumgebungen mit hohem Volumen eingesetzt werden können. Die technologische Führungsposition des Unternehmens wird durch ein Portfolio von mehr als 1.000 erteilten und angemeldeten Patenten weltweit unterstützt, darunter mehr als 700 erteilte Patente in den Vereinigten Staaten und auf internationalen Märkten. Dies spiegelt jahrelange Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Software und Fulfillment-Automatisierung wider.

Die Einrichtung befindet sich strategisch günstig in der Nähe des Flughafens Amsterdam Schiphol, einem der führenden Verkehrsknotenpunkte Europas, und bietet Kunden, Partnern und Berkshire-Grey-Teams in der gesamten Region eine bequeme Anbindung. Der Standort positioniert Berkshire Grey zudem im Zentrum des Benelux-Marktes für Logistik und Lagerautomatisierung und schafft Nähe zu Einzelhändlern, Logistikdienstleistern, Lagerbetreibern und Systemintegrationspartnern.

Das Customer Innovation Center wird als zentrale Anlaufstelle dienen für:

Kundendemonstrationen und Executive Briefings

SKU-Tests und Workflow-Validierung

Befähigung von Partnern und Integratoren

Technische Schulungen und Weiterbildung

Regionale Service- und Support-Aktivitäten

Zusammenarbeit bei Lösungsdesign und Implementierung

"Physical AI wird letztlich an ihrer Leistungsfähigkeit in der realen Welt gemessen", sagte Dave Paratore, Chief Executive Officer von Berkshire Grey. "Seit mehr als einem Jahrzehnt unterstützt Berkshire Grey Kunden dabei, KI und Robotik einzusetzen, um betriebliche Herausforderungen in laufenden Produktionsumgebungen im Unternehmensmaßstab zu lösen. Da die Nachfrage nach intelligenter Automatisierung in Europa weiter wächst, investieren wir in die Menschen, Einrichtungen und Fähigkeiten, die erforderlich sind, um diese Erfahrung und Expertise näher an unsere Kunden heranzubringen."

Die Expansion spiegelt zudem die fortgesetzten Investitionen von Berkshire Grey in der Region wider. Das Unternehmen plant, seine europäischen Kapazitäten in den Bereichen Technik, Engineering, Service und Vertrieb weiter auszubauen, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Über Berkshire Grey

Berkshire Grey, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SoftBank Group, ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Robotik, die Lager- und Fulfillment-Prozesse für Paket- und Logistikdienstleister, 3PLs, Einzelhändler und E-Commerce-Kunden transformiert. Das Unternehmen bietet skalierbare End-to-End-Automatisierungslösungen für kritische, volumenstarke Workflows von Kommissionierung und Sortierung bis hin zur Dock-Automatisierung. Gestützt auf umfassende Expertise in Robotik, künstlicher Intelligenz und Software ermöglicht Berkshire Grey seinen Kunden, Arbeitskräfterisiken zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und Betriebsabläufe flexibel an sich schnell verändernde Nachfrage anzupassen.

Markenhinweis

Berkshire Grey und BG sind Marken von Berkshire Grey. Andere Namen und Marken können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Weitere Informationen über Berkshire Grey und seine Automatisierungslösungen finden Sie unter www.berkshiregrey.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617975219/de/

Contacts:

Medienkontakt

Berkshire Grey Media Relations: Annemarie Menelli; press@berkshiregrey.com