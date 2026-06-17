EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen
Diginex gibt Fristverlängerung für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt
17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diginex Limited
|Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay,
|Telegraph Bay Hong Kong
|Hongkong
|ISIN:
|KYG286871XXX
|WKN:
|A40PU6
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2348100
|Ende der Mitteilung
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2348100 17.06.2026 CET/CEST