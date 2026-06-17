Die Baker Hughes-Aktie hat ihr Allzeithoch bei 70,41 US$ nur knapp verpasst und zuletzt wieder etwas an Schwung verloren. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate ist das zunächst kein Beinbruch. Spannend wird nun vielmehr die Frage, ob der laufende Rücklauf eine neue Einstiegszone vorbereitet. Unverändert interessant Baker Hughes zählt zu den spannenderen Energiewerten, da der Konzern nicht nur vom klassischen Öl- und Gasgeschäft lebt, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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