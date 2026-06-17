Die Anschaffung eines neuen Routers sollte nicht das Ende für das alte Gerät bedeuten. Es gibt mehrere Wege, wie es an anderer Stelle weiterhin zum Einsatz kommen kann - vom Repeater bis hin zum VPN-Zugang. Es gibt viele gute Gründe, einen alten WLAN-Router gegen ein neues Modell auszutauschen. Das gilt spätestens dann, wenn der Hersteller keine Sicherheits- oder Firmware-Updates mehr bereitstellt. Aber auch schon vorher kann die Anschaffung eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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