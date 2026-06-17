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Sirma Group Holding: Start des Aktienrückkaufs



17.06.2026 / 14:10 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - "MAR"). Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchstabe a) MAR und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Aktienrückkaufverordnung - "SBR"). Durchführung eines Aktienrückkaufs Der Verwaltungsrat der "Sirma Group Holding" JSC (BSE, FSE: SIRM; im Folgenden "SIRM") hat beschlossen, im Zeitraum vom 18. Juni 2026 bis spätestens zum 31. Juli 2026 über die Bulgarische Börse in Sofia Aktien im Gesamtumfang von bis zu 100.000 Stück zurückzukaufen. Die Einzelheiten des durchzuführenden Rückkaufprogramms lauten wie folgt: Zweck des Programms: Vergütung und Bonuszahlungen für die Geschäftsführung;

Maximaler für das Programm vorgesehener Geldbetrag: 205.000 EUR;

Maximale Anzahl der zurückzukaufenden Aktien: 100.000;

Laufzeit des Programms: 18. Juni 2026 - 31. Juli 2026;

Mindest- und Höchstpreis pro Aktie: 0,43 EUR und 2,05 EUR pro Aktie (gemäß Art. 3 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052). Der Rückkauf basiert auf der Genehmigung des Rückkaufprogramms durch die Hauptversammlung vom 8. April 2025. Der Rückkauf erfolgt über die Bulgarische Wertpapierbörse - Sofia AD. Der Rückkauf erfolgt gemäß Artikel 5 der MAR in Verbindung mit den Bestimmungen der SBR, insbesondere gemäß den in Art. 3 und Art. 4 SBR festgelegten Handelsbedingungen und Handelsbeschränkungen. Der Rückkauf wird von dem unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD, Sofia, durchgeführt. Elana Trading AD muss den Erwerb der SIRM-Aktien gemäß den oben genannten Vorschriften durchführen und die Bestimmungen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2025 einhalten. Gemäß Artikel 4 Absatz 2b SBR trifft Elana Trading AD ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von SIRM. Der Aktienrückkauf kann unter Einhaltung der zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften jederzeit beendet, unterbrochen oder, falls erforderlich, wieder aufgenommen werden. Informationen zu den Transaktionen im Zusammenhang mit dem Aktienrückkauf werden spätestens bis zum Ende des siebten Handelstages nach dem Tag der Durchführung dieser Transaktionen in detaillierter und aggregierter Form in geeigneter Weise offengelegt. Darüber hinaus wird SIRM die angekündigten Transaktionen auf ihrer Website unter https://investors.sirma.com/de veröffentlichen, ebenso wie den Abschluss des Rückkaufs aller 100.000 Aktien. Die Gesamtzahl der 100.000 zurückzukaufenden Aktien entspricht 0,17 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Kontakt Stanislav Tanushev Leiter Investor Relations Sirma Group Holding JSC +359 2 976 83 10 · stanislav.tanushev@sirma.com Angaben zum Emittenten Sprache: Deutsch Unternehmen: Sirma Group Holding JSC

135 Tsarigradsko Shosse Blvd.

1784 Sofia, Bulgarien Telefon: +359 2 976 83 10 E-Mail: stanislav.tanushev@sirma.com Internet: www.sirma.com | investors.sirma.com ISIN: BG1100032140 Tickersymbol / WKN: SIRM (BSE, FSE) / A142WT Börsen: Regulierter Markt der Bulgarischen Börse Sofia (Segment Eurobridge);

Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

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