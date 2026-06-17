Mainz (ots) -Donald Trump feiert seinen Iran-Deal als großen Friedensschluss. Doch noch ist völlig offen, ob daraus wirklich Stabilität und Frieden erwachsen. Die zentralen Kriegsziele bleiben unerreicht: Kein Regimewechsel in Teheran, keine Lösung für das Atomprogramm, keine Entwaffnung der Unterstützergruppen des Irans in der Region. Immerhin könnte die Straße von Hormus wieder geöffnet werden - eine Entlastung für Weltwirtschaft und Energiepreise. "Trumps Frieden mit Iran - Desaster oder Durchbruch?" lautet am Donnerstag, 18. Juni 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Was ist dieser Deal wert, wenn Iran den Westen und die Welt weiter erpressen kann? Ist das ein "Durchbruch", wie der Kanzler sagt, oder ein "Desaster", wie sein CDU-Parteifreund Kiesewetter meint? Wie sehr ist Trump geschwächt? Und was kann das für die Ukraine bedeuten?Zu Gast bei Maybrit Illner sind der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die deutsch-iranische Filmproduzentin und Autorin Minu Barati, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, der Islamwissenschaftler und Nahostexperte Guido Steinberg sowie Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6296397