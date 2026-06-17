© Foto: Coco Feng - picture alliance / newscomWeRide und Uber bringen ihre Robotaxi-Partnerschaft nach Zürich. Die Schweiz könnte zum Schlüsselmarkt für autonome Fahrdienste in Europa werden.WeRide und Uber treiben den Ausbau autonomer Fahrdienste in Europa voran. Die beiden Unternehmen wollen noch 2026 einen kommerziellen Robotaxi-Dienst im Großraum Zürich starten. Das geht aus einer Pressemitteilung von WeRide hervor. Die Fahrten sollen über die Uber-App buchbar sein. Voraussetzung ist die Zustimmung der zuständigen Behörden. Zweiter Europa-Standort innerhalb weniger Wochen Mit Zürich kündigen die Partner bereits ihren zweiten gemeinsamen Marktstart in Europa innerhalb kurzer Zeit an. Erst Anfang Juni hatten WeRide, Uber und der …
Enthaltene Werte: US90353T1007,US9509151083Den vollständigen Artikel lesen
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