Beim Berliner Online-Modehändler Zalando herrscht am Mittwoch an den europäischen Handelsplätzen eine dynamische Aufwärtsstimmung. Nachdem das Papier des DAX-Konzerns am Vortag noch empfindliche Verluste hinnehmen musste, greifen die Käufer im heutigen Handelsverlauf wieder beherzt zu. Die Aktie kletterte in einer schwungvollen Gegenreaktion auf der Handelsplattform Tradegate um deutliche 4,39 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 24,64 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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