Vonovia-Chef Luca Mucic sorgt mit einem Vorstoß zur Mietregulierung für Diskussionen. Er fordert eine stärkere soziale Differenzierung und plädiert für ein Modell, das regulierte und freie Mietsegmente kombiniert. Für Anleger ist das nicht nur ein politisches Signal. Berenberg sieht in der Aktie indes weiter einen klaren Kauf.Das Wichtigste kurz und knapp• Vonovia-Chef Luca Mucic fordert eine Reform der Mietregulierung mit stärkerer sozialer Differenzierung.• Berenberg senkt das Kursziel auf 34,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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