Womöglich können Whatsapp-User bald direkt vom Home-Screen aus Sprachnachrichten aufnehmen und versenden. Das würde die Kommunikation beschleunigen. Die Art und Weise, wie du mit Whatsapp Nachrichten verschicken kannst, ändert sich zusehends. Meta plant immer neue Funktionen für den Austausch und setzt dabei nicht zuletzt auf die populären Sprachnachrichten. Schon 2022 stellte Whatsapp einen Knigge-Leitfaden für die Nutzung der Voice Messages bereit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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