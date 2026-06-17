Die norwegische Reederei Eitzen Group hat zwei vollelektrische Containerschiffe bestellt und für zwei weitere Einheiten nun eine Förderung bekommen. Die Schiffe sollen künftig auf nordeuropäischen Handelskorridoren eingesetzt werden. Konkret bezuschusst die norwegische Wirtschaftsförderagentur Enova die Firma Eitzen Avanti, Tochter der norwegischen Reederei Eitzen Group, mit einer Summe von 200 Millionen Norwegischen Kronen (ca. 18,2 Millionen Euro). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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