Hamburg (ots) -Der europäische Solar- und Speicherspezialist greentech stellt mit dem greenCORE PPC seinen ersten eigenentwickelten EZA-Regler vor. Das "Made in Germany"-Produkt markiert den Ausbau der bisherigen Leistungen des Hamburger Unternehmens im Bereich Kommunikations- und Regeltechnik mit einer zentralen Schlüsselkomponente für den Betrieb moderner Erneuerbaren-Kraftwerke.Eigenentwicklung als strategischer SchrittDer greenCORE PPC fungiert als Herzstück des hauseigenen SCADA-Systems und übernimmt zentrale Steuerungs- und Überwachungsaufgaben für Solaranlagen, Batteriegroßspeicher (BESS) sowie hybride Kraftwerkskonfigurationen, inklusive Wind.Entwickelt wurde der greenCORE PPC von greentechs hauseigener Engineering-Abteilung für Power Plant IT. Der Antrieb dahinter war klar: Insbesondere bei Batteriegroßspeichern ist der EZA-Regler eine besonders kritische Komponente - er muss rund um die Uhr verfügbar sein, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und den Energiehandel zu ermöglichen. "Ein EZA-Regler ist keine Komponente, bei der man Kompromisse eingehen kann. Ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Produkt für unsere Kunden zu entwickeln, dass unserem hohen Anspruch an Kommunikations- und Regeltechnik entspricht, war die zentrale Motivation hinter dieser Entwicklung. Als O&M-Dienstleister für PV- und BESS-Anlagen wissen wir, welchen Stellenwert eine resiliente Anlagen-IT in Kombination mit einem hohen Servicelevel hat. Davon profitieren nun all unsere Kunden", heißt es von Jörn Carstensen, Chief Technical Officer von greentech.Der Praxisbeweis ist bereits erbracht: Der greenCORE PPC ist in fünf Anlagen erfolgreich in Betrieb gegangen - vier Photovoltaik-Kraftwerke und ein Co-Location Graustromspeicher laufen bereits mit dem neuen Controller im Regelbetrieb.Technische LeistungsmerkmaleDer greenCORE PPC ist nach VDE-AR-N 4110/4120/4130 zertifiziert; für kleinere Anlagen greift zusätzlich die VDE-AR-N 4105. Er ermöglicht eine präzise Wirk- und Blindleistungssteuerung in vollständiger Übereinstimmung mit den Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers. Standardisierte Schnittstellen nach IEC 60870-5-101/104 gewährleisten die zuverlässige Kommunikation mit Leitstellen; smarte Schnittstellen erlauben autorisierten Partnern den Lese- und Schreibzugriff auf Daten und sichern die nahtlose Anbindung an unterschiedliche Vermarkter und PPA-Abnehmer. Eine optionale Redundanz schützt vor Abregelungs- und Vermarktungsausfällen.Für den Betrieb wird lediglich eine Internetverbindung benötigt. Der sichere Fernzugriff auf das Kraftwerksnetzwerk erfolgt wenn gewünscht über greentechs eigene Lösung greenACCESS. Somit liefert greentech nicht nur einen isolierten Regler, sondern ein durchgängiges, aus einer Hand verantwortetes Gesamtsystem inklusive höchster IT-Sicherheit und optionaler Redundanz zur Absicherung der Erträge gegen Störungen oder Ausfälle. Der langfristige IT-Service kann über greenCARE sichergestellt werden. Hybride Kraftwerkskonfigurationen aus PV, Wind und BESS werden vollständig unterstützt - bis hinauf ins Umspannwerk.Der greenCORE PPC ist sowohl für Greenfield-Projekte als auch für Retrofits bestehender Anlagen im Kontext von Repowering, Speichernachrüstung oder aktualisierten Netzanschlussbedingungen ausgelegt.Die Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme sowie die fortlaufende Betreuung der IT-Lösungen erfolgt durch ein dediziertes, hoch-spezialisiertes Team. Jedes Projekt wird mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung kunden- und anlagenspezifischer Aspekte umgesetzt. Durch eine detaillierte und umfangreiche Dokumentation werden nicht nur nachfolgende Prozesse, wie die Konformitätserklärung vereinfacht, sondern auch der langfristige, nachhaltige Betrieb sichergestellt.Pressekontakt:Lena KonopkogreentechWarburgstraße 5020354 HamburgE-Mail: presse@greentech.energyTelefon: +49 743251-296Mobil: +49 1602211258Original-Content von: greentech corporate solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113525/6296468