Übernahme stärkt die Sicherheitsplattform von Quest durch KI-gestützte, kontinuierliche Transparenz hinsichtlich menschlicher, nicht-menschlicher und agentischer Identitäten

AUSTIN, Texas, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung, das von der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen "Clearlake") unterstützt wird, gab heute bekannt, dass es Anetac übernommen hat, einen Anbieter von KI-gestützter Identitätssicherheit für menschliche, nicht-menschliche und agentische Identitäten. Die Übernahme stärkt die Position von Quest im Bereich der Identitätssicherheit in Microsoft-Ökosystemen und erweitert die Plattform des Unternehmens um eine kontinuierliche Transparenz hinsichtlich Identitätszugriff, Privilegiennutzung und Zugriffsketten.

Da KI und Automatisierung die Verbreitung nicht-menschlicher Identitäten beschleunigen, baut Quest seine Kompetenzen im Bereich der Sicherheit agentischer Identitäten weiter aus - und hilft Unternehmen dabei, jede Identität zu erfassen, jede Zugriffsbeziehung zu verstehen und eine der am schnellsten wachsenden Angriffsflächen im Unternehmen zu bekämpfen.

"Die Identitätssicherheit im Zeitalter der agentischen KI ist eines der größten Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Indem wir Anetacs innovativen Ansatz zur Überwachung und Sicherung nicht-menschlicher und agentischer Identitäten in Quest integrieren, sind wir in der Lage, diese wachsende Herausforderung zu meistern und unseren Kunden dabei zu helfen, vollständige Transparenz und Kontrolle über alle Identitäten in ihren Umgebungen zu erlangen", sagte Tim Page, CEO von Quest Software.

"Identität entwickelt sich rasch zu einer der wichtigsten Sicherheitsebenen in einer von KI geprägten Welt", so Prashant Mehrotra und Paul Huber, Partner und Geschäftsführer bei Clearlake. "Angesichts dieser sich rasch beschleunigenden Entwicklung ist der Bedarf an Echtzeit-Verhaltensanalysen und entsprechenden Steuerungsmechanismen größer denn je. Wir sind davon überzeugt, dass Quest in einer einzigartigen Position ist, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen, und die Kompetenzen von Anetac stärken die Fähigkeit von Quest, differenzierte Lösungen für die Identitätssicherheit für Kunden weltweit bereitzustellen, noch weiter."

Die rasante Verbreitung agentischer KI führt zu einer neuen Art von Identitätsrisiken, für deren Erkennung die meisten Sicherheitsteams nicht gerüstet sind. Anetac erweitert die Identitätserfassung über Verzeichnisse hinaus und bietet so einen kontinuierlichen Überblick über Identitäten, Zugriffsketten und die Weitergabe von Berechtigungen in hybriden und KI-gesteuerten Umgebungen - dort, wo herkömmliche Identitätsmanagement-Tools Unternehmen im Dunkeln lassen.

Maschinenidentitäten - Servicekonten, APIs, Bots und Workloads - übersteigen die Zahl der menschlichen Nutzer mittlerweile um das bis zu 82-Fache. Anetac bietet eine kontinuierliche Erfassung, Klassifizierung und Lebenszyklusverwaltung dieser Identitäten und ermöglicht es Unternehmen so, Risiken zu reduzieren, den Grundsatz einer minimalen Zugriffsberechtigung durchzusetzen und Compliance-Anforderungen für menschliche, nicht-menschliche und agentische Identitäten zu erfüllen.

Gemeinsam werden Quest und Anetac eine umfassendere Plattform für die Identitätssicherheit bereitstellen, die es Unternehmen ermöglicht, Identitäten in ihren gesamten Umgebungen zu erfassen, zu verstehen, zu verwalten und zu schützen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI profitieren Kunden von höherer Transparenz, mehr Sicherheit, einer schnelleren Compliance und einer größeren Widerstandsfähigkeit gegenüber identitätsbasierten Bedrohungen profitieren.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei, ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 % der Fortune 500, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie unter www.quest.com oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn, Facebook und X (vormals Twitter).

Über Clearlake

Clearlake Capital ist ein weltweit führender Verwalter alternativer Anlagen, der 2006 gegründet wurde und ein verwaltetes Vermögen von über 185 Milliarden US-Dollar aufweist. Clearlake bietet ein breites Spektrum an Anlagelösungen in den Bereichen Private Equity, Kreditanlagen, Infrastruktur, Sekundärmarktinvestitionen, Co-Investments und anderen damit verbundenen Strategien auf dem Privatmarkt. Clearlake strebt Partnerschaften mit erfahrenen Managementteams an, indem es Unternehmen aus verschiedenen Branchen geduldiges, langfristig ausgerichtetes Kapital zur Verfügung stellt. Das Unternehmen strebt danach, durch seinen aktiven, praxisorientierten Betriebsansatz O.P.S. (Operations, People, Strategy) Mehrwert zu schaffen, der fundiertes operatives Fachwissen mit strategischen und talentorientierten Initiativen verbindet. Clearlake hat seinen Hauptsitz in Santa Monica und unterhält 14 Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clearlake.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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