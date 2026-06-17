In einer neuen Studie konnten Forscher:innen eine veränderte Gehirnaktivität feststellen, bevor eine soziale Interaktion eintrat. Ihre Tests erfolgten an Zebrafischen, aber das ist auch bei Menschen möglich. Vorbereitung ist alles: Diese Devise scheint auch für soziale Interaktionen und unser Gehirn zu gelten. Nicht nur vor Treffen, vor denen wir etwas aufgeregt sind, spielen wir in Gedanken aktiv durch, wie das Gegenüber sich verhalten mag. Selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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