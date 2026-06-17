In Apples Beats Studio Buds aus dem Jahr 2021 klaffte eine gefährliche Bluetooth-Lücke. Angreifer konnten über das eingebaute Mikrofon mithören. Das Einfallstor stand lange offen. Eine Sicherheitslücke in den Beats Studio Buds von Apple ermöglichte es Angreifern, die Ohrstöpsel zu übernehmen undÂ über das eingebaute Mikrofon der Ohrhörer mitzulauschen. Apple hat am Dienstag ein Firmware-Update veröffentlicht, das die Schwachstelle schließt. Die Studio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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