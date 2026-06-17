Unter den diesjährigen Preisträgern - darunter American Electric Power, ALDI SÜD, Australian Red Cross Lifeblood und Bellway - haben die Unternehmen, die bei der Mitarbeitererfahrung führend sind, das geschafft, was den meisten noch immer nicht gelingt. Sie erreichen jeden Mitarbeitenden, einschließlich der Mitarbeitenden mit Kundenkontakt, und was sie auszeichnet, ist die Frage, ob ihre Mitarbeitenden die von ihnen geschaffenen Kommunikationskanäle annehmen und ihnen vertrauen.

NEW YORK, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staffbase, die erste KI-native Plattform für Mitarbeitererfahrung, gab heute die Gewinner seiner VOICES Awards 2026 bekannt, die im Rahmen von vier regionalen Events in den Regionen Amerika, Asien-Pazifik und Japan, DACH sowie UKIMEA verliehen wurden. Insgesamt lassen die diesjährigen Gewinnerprogramme einen deutlichen Wandel erkennen, der die herausragenden Initiativen im Bereich der Mitarbeitererfahrung von den übrigen unterscheidet: Der Ausgangspunkt ist die Einbindung der gesamten Belegschaft, einschließlich der Mitarbeitenden an vorderster Front, während sich die Führungsrolle letztlich daran misst, ob die Mitarbeitenden die Plattform annehmen, ihr vertrauen und die dort gefundenen Informationen in die Tat umsetzen.

In allen vier Regionen hat die Mehrheit der erfolgreichen Programme 80 bis 100 % ihrer Belegschaft auf ihrer Employee-Experience-Plattform registriert. Zu dieser Zielgruppe gehören auch Mitarbeitende ohne festen Arbeitsplatz und Mitarbeitende mit Kundenkontakt, die von herkömmlichen Intranets regelmäßig außer Acht gelassen werden. Die meisten Unternehmen können nicht von sich behaupten, eine derart umfassende Personalabdeckung zu erreichen. Über die Registrierungszahlen hinaus zeichneten sich die erfolgreichen Programme durch eine nachhaltige Akzeptanz aus: Die Mitarbeitenden kehrten immer wieder auf die Plattform zurück, vertrauten den dort bereitgestellten Informationen und integrierten diese in ihre täglichen Arbeitsabläufe und betrieblichen Prozesse. Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Trend in der Branche wider, da die interne Kommunikation zunehmend zu einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle wird und nicht mehr nur als reiner Informationskanal dient.

Eine verlässliche Grundlage für das Zeitalter der KI

Dieser Wandel vollzieht sich zu einer Zeit, in der Plattformen für die Mitarbeitererfahrung eine neue Rolle übernehmen. Mitarbeitende wenden sich zunehmend an einen KI-Assistenten, um Antworten zu erhalten, anstatt selbst nach Dokumenten zu suchen. Diese Antworten sind jedoch nur so gut wie die Quellen, auf denen sie basieren. Das Vertrauen, die Genauigkeit und die Reichweite, die diese Preisträger aufgebaut haben, bilden das Fundament, auf dem die KI am Arbeitsplatz heute basiert.

"Die Unternehmen, die wir in diesem Jahr auszeichnen, haben den schwierigsten Teil bereits geschafft: Sie erreichen alle Mitarbeitenden, auch diejenigen, die am weitesten von einem Schreibtisch entfernt sind", so Martin Böhringer, Mitbegründer und CEO von Staffbase. "Was sie auszeichnet, sind ihre Aktionen. Sie haben etwas geschaffen, dem ihre Mitarbeitenden vertrauen und das sie gerne nutzen. Dieses Vertrauen wird zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens, denn es bildet die Grundlage, auf der mittlerweile alles andere - einschließlich der KI - beruht."

Staffbase bezeichnet diese Infrastruktur als "AI Quality Layer": das System, das festlegt, worauf sich die KI stützt, steuert, wie sie kommuniziert, und aus den tatsächlichen Anforderungen der Mitarbeitenden lernt.

Vier Regionen, ein Wandel

Dieser Wandel - weg von der internen Kommunikation als reiner Informationskanal hin zu einer Plattform, die als vertrauenswürdige Anlaufstelle gilt, zu der die Mitarbeitenden aktiv zurückkehren - zeigte sich in vier regionalen Ausprägungen. Jeder Gewinner verfolgte dabei einen anderen Weg, um dasselbe Ziel zu erreichen.

Amerika - eine zentrale, vertrauenswürdige Informationsquelle für alle Mitarbeitenden

Die Gewinner in Amerika schufen eine einheitliche, vertrauenswürdige Informationsplattform, um fragmentierte Systeme zu ersetzen und Mitarbeitende zu erreichen, die mit den bisherigen Tools nicht ausreichend eingebunden wurden. Dann nutzten sie diese, um kontinuierliche Veränderungen zu begleiten - darunter Umstrukturierungen, Fusionen, Übernahmen und Systemmigrationen. JBS gewann die Auszeichnung "Beste App für den Einsatz vor Ort" für eine Lösung, die 48.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer in den verschiedenen Unternehmensbereichen miteinander verbindet. Custom Ink wurde für die beste Nutzung von E-Mails ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte dabei Öffnungsraten von 98 % für Nachrichten der Unternehmensleitung. Das Unternehmen beschrieb dieses Ergebnis als die Etablierung von "Kommunikation als geschäftskritische Infrastruktur". Mission Pet Health (Beste Markteinführungsstrategie), American Electric Power (Bestes Intranet), Bell Canada (Hervorragende Kommunikation) und Acenda (Hervorragende Mitarbeitererfahrung) vervollständigten die Liste der regionalen Gewinner. Unter den Finalisten vermeldete Garney, das seine Mitarbeitenden im Außendienst als "unsere am schwersten zu erreichende Zielgruppe" bezeichnete, geschätzte Produktivitätsgewinne in Höhe von rund 14 Millionen US-Dollar, eine Akzeptanzrate von 97 % im ersten Jahr sowie einen Rückgang der Fluktuation bei den Stundenkräften um neun Prozentpunkte.

APJ - Akzeptanz fördern

Die Gewinner in APJ behandelten Akzeptanz als ein Problem des Verhaltenswandels, für das Lösungen gestaltet werden mussten. Australian Red Cross Lifeblood gewann die Auszeichnung "Bester Launch" für "The Drop" und erreichte, dass sich am ersten Tag vor 11 Uhr 50 % der Mitarbeitenden registrierten - Berichten zufolge ein Staffbase-Rekord. Zudem wurde innerhalb des ersten Monats das Dreifache des jährlichen Engagements der alten Plattform erzielt, wobei das Wachstum von den Frontline-Teams vorangetrieben wurde. The Salvation Army gewann die Auszeichnung "Kreativste Kampagne" für "Salvos Central" und behielt einen vertrauten Namen bei. Dadurch wurde vermieden, die Plattform als "eine weitere neue Sache" zu positionieren, um Veränderungsmüdigkeit zu vermeiden. Tabcorp gewann die Auszeichnung "Beste Community-Gruppe" für "Home of Sport", eine freiwillige, interessengeleitete Community, die sich "sozial anfühlt, nicht unternehmerisch". Qube (Exzellenz vor Ort), Metricon Homes (Bester E-Mail-Newsletter) sowie die Einzelpreisträger Grace Payne von Lifeblood (Kommunikatorin des Jahres) und Alistair Marshall von Healthscope (Kommunikationsleiter des Jahres) vervollständigten die APAC-Liste.

Berlin - den Mitarbeitenden das Wort erteilen

Die GMH Gruppe wurde für "PASS AUF" - eine Sicherheitskampagne, bei der Mitarbeitende ihre eigenen Unfälle schildern, anstatt von oben vorgegebene Regeln zu befolgen - als beste Mitarbeiterkommunikationskampagne ausgezeichnet. Diese führte zu einem Rückgang der meldepflichtigen Unfälle um 20 % und zu Kosteneinsparungen in Höhe von rund 74.000 €, was durch den gesetzlichen Unfallversicherer bestätigt wurde. ALDI SÜD wurde zweimal für seine Plattform ALDIgo ausgezeichnet - in den Kategorien "Beste Datennutzung" und "Bestes Engagement for Ort" -, wobei 98 % der 50.000 Mitarbeitenden die App nutzen, davon 94 % im Außendienst, und die Kommentarrate um 103 % gestiegen ist. Riverty wurde für die "Beste strategische Erzählung" ausgezeichnet, da das Unternehmen den Teams Raum gab, die Unternehmensstrategie selbst zu erarbeiten, anstatt sie zentral zu erklären, wodurch das Verständnis der Strategie in Bezug auf die eigene Rolle um 21 % gesteigert wurde. ebm-papst (Bestes Intranet, "FANS"), Flughafen München / eurotrade (Beste mobile App, "JETZT"), ZINKPOWER (Bester Markteinführungsmoment, Einführung in 35 Sprachen) und HypoVereinsbank/UniCredit (Beste interne Partnerschaft) vervollständigten die DACH-Gewinner.

London - Zusammenführung eines fragmentierten Bestands zu einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle

Bellway wurde für "Pathway" mit dem Preis "Hervorragende Leistungen in der Kommunikation" ausgezeichnet. Das Projekt ersetzte einen Bestand von mehr als vier Millionen SharePoint-Dokumenten und verzeichnet nun eine Registrierungsquote von 95 % gegenüber einem Branchendurchschnitt von 74 %, wobei die freiwillige Fluktuation auf 14,8 % gesunken ist. Bellway betreibt zudem eine Live-KI-Plattform, die einen KI-Podcast und eine KI-gesteuerte Navigation umfasst und auf der Grundlage seines konsolidierten Bestands aufgebaut ist. Vandemoortele gewann den Preis für das beste Intranet mit "VDMConnect", das vom Kommunikationsteam des Unternehmens als "eine Plattform, auf der man sich als Teil unserer' großen kleinen Familie' fühlen kann" beschrieben wird. Die Commercial Services Group wurde für die beste Einführungsstrategie ausgezeichnet, nachdem sie innerhalb von sieben Arbeitstagen 71 % der Mitarbeitenden registriert hatte. Die Choice Care Group gewann den Preis für den besten "Frontline Champion", da sie die Aufrufe von Unternehmensnachrichten bei einer Belegschaft, die zu 93 % aus Mitarbeitenden an vorderster Front besteht, um 152 % steigern konnte. Kantar wurde für sein auf Inklusion ausgerichtetes ERG-Ökosystem mit dem Preis für herausragende Mitarbeitererfahrung ausgezeichnet. Unter den Finalisten ersetzte Kerry mehr als 20.000 SharePoint-Seiten, deren Genauigkeit nicht sichergestellt werden konnte, und Paulig erreichte innerhalb einer Woche nach dem Start 98 % der Büroangestellten.

Über alle vier Regionen hinweg spiegelte die Arbeit der Gewinner ein gemeinsames Prinzip wider: Wer Lösungen für die am schwersten erreichbaren Mitarbeitenden schafft, schafft Lösungen für alle. Da KI zunehmend als Vermittlungsschicht zwischen Inhalten und Mitarbeitenden fungiert, werden die Grundlagen, die diese Gewinner gemeistert haben, zur Voraussetzung für KI, auf die sich Mitarbeitende verlassen können.

Gewinner des 2026 VOICES Awards

VOICES Amerika (virtuell)

Beste Markteinführungsstrategie - Mission Pet Health

Bestes Intranet - American Electric Power

Beste App für den Einsatz vor Ort - JBS

Beste Nutzung von E-Mail - Custom Ink

Hervorragende Kommunikation - Bell Canada

Hervorragende Mitarbeitererfahrung - Acenda

VOICES APJ-Kundenauszeichnungen (virtuell)

Bester Launch - Australian Red Cross Lifeblood

Kreativste Kampagne - The Salvation Army

Exzellenz vor Ort - Qube

Bester E-Mail-Newsletter - Metricon Homes

Beste Community-Gruppe - Tabcorp

Kommunikatorin des Jahres 2026 - Grace Payne, Lifeblood

Kommunikationsleiter des Jahres 2026 - Alistair Marshall, Healthscope



VOICES Berlin (Präsenz | Deutsch)

Bestes Intranet - ebm-papst

Beste mobile App - Flughafen München/eurotrade

Beste Datennutzung mit geschäftlichem Nutzen - ALDI SÜD

Bestes Engagement vor Ort - ALDI SÜD

Bester Launch-Moment - ZINKPOWER

Beste Kommunikationskampagne für Mitarbeitende - GMH-Gruppe

Beste Strategie in der internen Kommunikation - Riverty Group

Beste interne Partnerschaft - HypoVereinsbank / UniCredit

VOICES London (Präsenz)

Bestes Intranet - Vandemoortele

Beste Markteinführungsstrategie - Commercial Services Group

Bester Frontline Champion - Choice Care Group

Exzellenz im Bereich Mitarbeitererfahrung - Kantar

Hervorragende Kommunikation - Bellway



Über Staffbase

Staffbase ist die erste KI-basierte Plattform für Mitarbeitererfahrung. Damit wird die Leistungsfähigkeit der KI allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht - insbesondere jenen, die derzeit vor Ort nur eingeschränkt Zugang dazu haben. Mit "Employee AI" vereint Staffbase die Bereiche Kommunikation, IT und Personalwesen, um die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Organisationen neu zu gestalten.

Mehr als 1.500 Unternehmenskunden - darunter Adidas, Alaska Airlines, DHL, MAN Truck & Bus und Whataburger - nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zu motivieren und ihnen dabei zu helfen, ihr Bestes zu geben. Staffbase verbindet Unternehmen weltweit mit ihren Mitarbeitenden über eine markenspezifische Mitarbeiter-App, das Intranet, E-Mail, SMS, Digital Signage und Microsoft 365-Integrationen - und nun auch über neue interaktive Funktionen wie personalisierte Podcasts und einen dialogorientierten Assistenten. Dabei basieren alle auf einer zentralen Plattform mit einer durchgängigen KI-Grundlage.

Staffbase wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 für Intranet-Paketlösungen zum dritten Mal in Folge als "Leader" ausgezeichnet und wird zudem von G2 als "Leader" für Mitarbeiter-Intranets anerkannt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und in Chemnitz, Deutschland.

Weitere Informationen: www.staffbase.com

Pressekontakt: press@staffbase.com