Das Berliner Startup NexDash übernimmt March Transporte, eine Spedition mit 26 Lkw aus dem nordrhein-westfälischen Rheinbach. Noch dieses Jahr soll die Firma erste E-Lkw erhalten. Denn NexDash tritt an, um "Europas erstes autonomes, emissionsfreies Logistiknetzwerk aufzubauen". Kern ist dabei ein intelligentes Betriebssystem. NexDash bezeichnet sich selbst als "Neo-Carrier" und verfolgt die Vision, die Lkw-Flotten des fragmentierten deutschen Mittelstands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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