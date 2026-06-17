Die Autoteile-Plattform Autohelden wird die rein in China erhältlichen Elektroautos von Xiaomi laut einem Medienbericht in Kürze nach Deutschland und Europa bringen - ebenso wie Modelle der China-Marken Zeekr, Jetour und Avatr. Im ersten vollen Jahr will die Plattform rund 50.000 solcher Fahrzeuge in Europa verkaufen. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Autohelden-Geschäftsführer Christoph Wicke, Gründer der beiden Plattformen "die-autohelden.de" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net