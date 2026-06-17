Mit seiner interaktiven Audioplattform erobert Tonies die Kinderzimmer. Nach der Einführung der Toniebox 2 hat das Unternehmen einige margenstarke Pfeile im Köcher, um den Wachstumskurs mit steigender Profitabilität fortzusetzen. Das Ende der Fahnenstange dürfte noch lange nicht erreicht sein. Weitere Details dazu dürfte es auf dem Kapitalmarkttag in London am Donnerstag, 18. Juni, geben."Ich freue mich auf ein starkes Jahr 2026 - wir haben spannende Pläne und befinden uns in einer stärkeren Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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