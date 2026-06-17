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CANCOM SE: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



17.06.2026 / 15:54 CET/CEST

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CANCOM SE: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu Hauptversammlung stimmt allen Vorschlägen zu

Dividende unverändert bei 1,00 €

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erneuert

München, 17. Juni 2026 - Die Aktionäre der CANCOM SE haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit angenommen und damit die strategische Ausrichtung des Unternehmens bestätigt. Die Hauptversammlung beschloss unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Damit setzt die CANCOM SE ihre kontinuierliche und stabile Dividendenpolitik fort. Darüber hinaus wurde die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erneuert, wodurch das Unternehmen auch künftig flexibel Kapital an seine Aktionäre zurückführen kann. In seiner Rede blickte Thomas Stark, CFO der CANCOM SE, auf ein insgesamt anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025 zurück, das von einem verhaltenen Marktumfeld geprägt war, sich jedoch im Jahresverlauf spürbar stabilisierte. Strategisch stellte Stark insbesondere die beiden zentralen Wachstumstreiber Artificial Intelligence (AI) und Digitale Souveränität in den Mittelpunkt. Unternehmen und öffentliche Auftraggeber investieren weiterhin in leistungsfähige, sichere und souveräne IT-Infrastrukturen, während gleichzeitig die industrielle Nutzung von AI signifikante Effizienz- und Innovationspotenziale eröffnet. "Produktivitätssteigerung durch leistungsfähige IT-Infrastrukturen sind ein Kernelement für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Unsere Priorität bleibt klar: profitables Wachstum, höhere operative Effizienz durch den Einsatz von AI und nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre", so Stark auf der Hauptversammlung. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigte der Vorstand die Prognose und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 1.750 und 1.850 Mio. €, ein EBITDA von 110 bis 130 Mio. € sowie ein EBITA von 55 bis 75 Mio. €. Die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wird auch im laufenden Jahr konsequent fortgesetzt. Mit ihrer klaren Ausrichtung, stabiler Kapitalallokation und operativen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sieht sich CANCOM SE gut positioniert, um auch in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld profitabel zu wachsen und langfristig Wert für ihre Aktionäre zu schaffen. ________________________________ Über CANCOM

Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern. Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Kontakt

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