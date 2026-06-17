Osnabrück (ots) -Neuer Markenauftritt, klar strukturiertes Portfolio und das neue Hero Product "Alu Monster" setzen starke Impulse im Fahrzeugpflege-Markt.NIGRIN startet im Jahr seines 130-jährigen Jubiläums mit einem umfassenden Marken- und Portfolio-Relaunch in eine neue Ära. Mit einem modernisierten Markenauftritt, einer klaren Sortimentsarchitektur, dem neuen Werkstattsortiment NIGRIN PROFESSIONAL und der Einführung des Premium-Felgenreinigers NIGRIN Alu Monster setzt eine der bekanntesten deutschen Autopflegemarken ein klares Zeichen für die Zukunft. Der Relaunch steht dabei nicht nur für eine neue visuelle Identität, sondern für die konsequente strategische Weiterentwicklung der Marke.NIGRIN steht für zuverlässige Lösungen rund um Pflege und Werterhalt von Fahrzeugen. Das Jubiläumsjahr markiert dabei weit mehr als einen historischen Meilenstein: Es ist der sichtbare Startpunkt eines neuen Markenkapitels. Mit geschärftem Profil, zeitgemäßem Corporate Design, neuen Bildwelten und modernerer Tonalität positioniert sich NIGRIN klarer, prägnanter und näher an den heutigen Bedürfnissen von Handel und Konsumenten.Ein sichtbares Zeichen dieses Wandels ist das überarbeitete Markenlogo. Im Zuge des Relaunchs wurde der bekannte Schornsteinfeger aus dem Erscheinungsbild herausgelöst. Der charakteristische Zylinder bleibt jedoch als prägendes Markenelement erhalten und bewahrt damit einen zentralen Teil der NIGRIN DNA. So verbindet die Marke ihre Herkunft mit einem reduzierten, modernen Auftritt."Die Herauslösung von NIGRIN und der Aufbau einer eigenständigen Gesellschaft waren ein wichtiger Schritt, um die Marke gezielter weiterzuentwickeln. Mit dem Relaunch schaffen wir nun die Grundlage, NIGRIN klarer zu positionieren und konsequent an den Anforderungen des Marktes auszurichten", sagt Maximilian Holtmeyer, Geschäftsführer der NIGRIN GmbH & Co. KG.Auch das Sortiment wurde im Rahmen des Relaunchs strategisch neu strukturiert. NIGRIN bleibt Vollsortimenter, differenziert seine Produktwelten künftig jedoch deutlich präziser und anwenderorientierter. Mit der neuen Architektur von POWER über CORE bis PERFORMANCE schafft die Marke mehr Orientierung, eine klarere Differenzierung und eine moderne Führung durch das Portfolio. Im Zentrum der Produktentwicklung stehen die konkreten Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender - ergänzt durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Handel, um kundenspezifische Lösungen zu entwickeln und gemeinsame Wachstumschancen zu erschließen.Ein weiterer Meilenstein ist die Einführung von NIGRIN PROFESSIONAL, dem ersten speziell für Werkstätten entwickelten Sortiment der Marke, das im März 2026 auf den Markt gebracht wurde. Das kompakte Portfolio konzentriert sich auf die zentralen Anforderungen professioneller Anwender im Bereich Fahrzeugpflege. High-End-Formulierungen, starke Performance im täglichen Einsatz und ein durchgängiges Duftkonzept aus Orange und Zedernholz unterstreichen den professionellen Anspruch der neuen Linie. Ergänzt wird das Sortiment durch Großgebinde bis 200 Liter und ist damit konsequent auf den Bedarf gewerblicher Anwender ausgerichtet.Mit dem Alu Monster bringt NIGRIN zudem das Hero Product des Relaunchs auf den Markt. Der neue Premium-Felgenreiniger steht mit starker Reinigungsleistung, auffälliger Gestaltung und klarer Premium-Positionierung exemplarisch für die neue Ausrichtung der Marke. Das Produkt adressiert den wachsenden Bedarf nach leistungsstarken, differenzierenden Lösungen im Fahrzeugpflege-Segment."Für uns war entscheidend, das Sortiment nicht nur gestalterisch zu modernisieren, sondern auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Qualität, Performance und ein zeitgemäßes Produkterlebnis stehen dabei klar im Mittelpunkt. Dazu gehören für uns nicht nur leistungsstarke Formeln, sondern auch perfektes Materialverhalten und hochwertige Düfte. Wir wollen Autopflege nicht nur funktional denken, sondern erlebbar machen", sagt Florian Wells, Leiter Marketing und Produktentwicklung.Mit dem Relaunch stärkt NIGRIN seinen Markenauftritt über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg und schärft zugleich die inhaltliche Ausrichtung des Portfolios. Ziel ist es, Fahrzeugpflege noch verständlicher, relevanter und attraktiver für unterschiedliche Zielgruppen zu machen - vom klassischen Endverbraucher bis zum professionellen Anwender.Mit dem Relaunch zum 130-jährigen Jubiläum macht NIGRIN deutlich, wohin die Reise geht: Die Marke bleibt ihren Wurzeln treu, tritt aber klarer, moderner und profilierter denn je auf.----------Über NIGRINSeit 130 Jahren steht NIGRIN für hochwertige Produkte rund um Fahrzeugpflege und -werterhalt. Das umfangreiche Sortiment reicht von Lack- und Karosseriepflege über Felgenreiniger, Innenraum- und Scheibenpflege bis hin zu high-end Lösungen für Werkstätten. Dabei bietet NIGRIN Produkte, die nicht nur zuverlässig reinigen und pflegen, sondern das Fahrzeug langfristig schützen, seinen Glanz bewahren und die Freude am Auto spürbar machen. Bessere Qualität. Bessere Performance. Besseres Pflegeerlebnis. Für alle, die ihrem Fahrzeug mehr geben wollen als nur Sauberkeit. Seit Januar 2025 wird die Marke unter der NIGRIN GmbH & Co. KG eigenständig weiterentwickelt und konsequent auf Zukunft, Relevanz, Anwenderorientierung und Wachstum ausgerichtet. Erfahre mehr über NIGRIN unter nigrin.comPressekontakt:Florian Wellsflorian.wells@nigrin.comMobil: +491708701958Original-Content von: NIGRIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114764/6296510