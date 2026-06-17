Europa steckt erneut in einer Energiekrise. Das zeigt, wie verwundbar das fossile Energiesystem ist. Die aktuelle Krise ist aber auch ein Treiber für die Energiewende und die Elektromobilität. Das Ziel ist, unabhängig von fossilen Rohstoffimporten zu werden und somit resilienter. In diesem Jahr setzt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft, mit ihrer neuen Sonderschau "Renewables 24/7" ein starkes und deutliches Zeichen: Erneuerbare Energien gewährleisten eine sichere, verlässliche und bezahlbare Versorgung jeden Tag, rund um die Uhr. Wissenschaftlich belegt wird das durch eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, die am 23. Juni vorgestellt wird und ein Highlight zum Messestart ist. Vom 23. bis 25. Juni präsentieren in der Messe München rund 2.800 Aussteller wegweisende, marktreife und systemübergreifende Technologien für eine erneuerbare Energieversorgung 24/7. Mehr als 100.000 Besucher werden erwartet.

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Auf der The smarter E Europe 2026 zeigen rund 2.8000 Aussteller, wie eine erneuerbare Energieversorgung 24/7 gelingen kann. Solar Promotion GmbH

Die neue Studie "Kostenoptimale Transformation des deutschen Energiesystems bis 2045 Weichenstellungen für ein zuverlässiges, resilientes und klimaneutrales Energiesystem 24/7" unterstreicht mit Fakten, dass ein erneuerbares Energiesystem zuverlässig, kostengünstig, resilient und klimaneutral ist.

Sonderschau "Renewables 24/7"

Wie es sich umsetzen lässt, zeigt die Sonderschau "Renewables 24/7 Secure Energy for a Changing World" in Halle C5. Sie ist das Top-Highlight der diesjährigen Veranstaltung. Anhand der Themenwelten Industrie, Gewerbe, Wohnen und Mobilität wird gezeigt, wie ein erneuerbares Energiesystem funktioniert.

Scheitert die Energiewende nur im Kopf?

Am 23. Juni diskutieren Michael Kellner (MdB), Ursula Heinen-Esser (Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V., BEE), der Journalist und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Christian Stöcker sowie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer darüber, wie ein vollständig erneuerbares Energiesystem technisch möglich und gesellschaftlich tragfähig ist. Moderiert vom Energieexperten Dr. Tim Meyer.

E-Mobilität und Netzintegration

In Halle C6 ist The Bidirectional Zone der Treffpunkt, um sich zu informieren, wie mit einem E-Fahrzeug Strom geladen, gespeichert und wieder abgegeben werden kann. Unternehmen mit großen Flotten profitieren von weiteren Technologien wie Smart Charging und virtuellen Schwarmspeichern (Virtual Swarm Storage). Die Studie "Plug, Store, Profit Wirtschaftliche Potenziale bidirektionaler Flotten" liefert dazu Fakten.

Zentral für die Transformation: grüner Wasserstoff

In dem neu ausgerichteten Ausstellungsbereich "Hydrogen Dialogue Forum Expo" in Halle B2 rückt die ees Europe das Thema in den Mittelpunkt. Am 24. und 25. Juni beleuchtet der Hydrogen Dialogue Summit im International Congress Center (ICM) aktuelle Trends und Herausforderungen der Wasserstoffbranche. Schirmherr ist Bayerns Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger. Er wird den Summit am 24. Juni eröffnen.

Technologie-Transfer aus der Raumfahrt

Auf der ees Innovation Hub Stage in Halle BO werden die Ergebnisse der ees Island Challenge 2026 ("BEYOND EARTH") vorgestellt. Die Lösungsansätze für den Betrieb unter Weltraumbedingungen lassen sich auch auf kritische Infrastrukturen und isolierte Inselnetze (Microgrids) auf der Erde übertragen.

Vier Fachkonferenzen und sieben Messeforen

Im Rahmen der The smarter E Europe finden vier Fachkonferenzen und sieben Messeforen statt. Am Vorabend der Messe, am 22. Juni, werden Unternehmen für ihre technologische Pionierarbeit mit dem renommierten The smarter E AWARD ausgezeichnet.

The smarter E Europe vereint als Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft vier Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.TheSmarterE.de

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