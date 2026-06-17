© Foto: OpenAIEuropa will Zugang zu Amerikas stärkster KI behalten. Doch der Fall Anthropic zeigt: Washington macht Top-Modelle zur Sicherheitsfrage.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch, es liege im gemeinsamen Interesse der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, dass die EU die besten KI-Modelle einsetze, wie Reuters berichtet. Sie lobte gleichzeitig die Maßnahmen der USA, um sicherzustellen, dass Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz bei der Einführung leistungsstarker neuer Modelle verantwortungsvoll handeln. Von der Leyen sagte bei einem Mittagessen mit den Staats- und Regierungschefs der G7 sowie den Chefs von KI- und Technologieunternehmen: "Wir …
Enthaltene Werte: US5949181045,EU0009652XXX,US30303M1027,WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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