Die DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG hat ab 2027 einen neuen Vertriebsvorstand: Auf Stephan Mielke folgt Daniel Kempchen. Mielke wiederum übernimmt die Leitung der Organisationsdirektion Freie Vertriebe bei SIGNAL IDUNA und folgt damit auf Ulrich Scheele. Die DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe, besetzt die Position des Vertriebsvorstandes zum 01.01.2027 neu: Daniel Kempchen wird demnach Nachfolger von Stephan Mielke. Den vollständigen Artikel lesen ...
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