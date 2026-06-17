Mit der BoomerFinance GmbH startet ein neues Beratungshaus, welches sich dem durch die Alterung der Gesellschaft hervorgerufenen strukturellen Wandel widmet. Das Haus will einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus Vermögen, Vorsorge, Struktur und Lebensqualität bieten. Deutschland steht vor einer massiven Ruhestandswelle: 15 bis 20 Millionen Babyboomer werden bis Mitte der 2030er Jahre aus dem Berufsleben ausscheiden und damit die Anforderungen an Finanzberatung und Vermögensstrukturierung grundlegend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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