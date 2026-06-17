Smart InsurTech stellt Versicherern eine neu entwickelte automatisierte Wettbewerbsanalyse zur eigenständigen Nutzung bereit. Mit dieser Sammelberechnung können Versicherer ihre Tarife strukturiert und datengestützt im Wettbewerbsumfeld beleuchten. Smart InsurTech hat eine neue Self-Service-Lösung zur automatisierte Wettbewerbsanalyse für Versicherer konzipiert. Mit dieser Sammelberechnung haben Versicherer die Möglichkeit, ihre Tarife ohne lange Abstimmungsprozesse strukturiert und datengestützt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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