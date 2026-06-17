Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank richten Anleger den Blick nicht nur auf den Leitzins, sondern auch auf den Ton der neuen Fed-Führung. Vieles spricht dafür, dass die Federal Reserve am Mittwochabend stillhält. Spannend wird vor allem, wie geschlossen das Gremium diesmal auftritt - und welche Signale der neue Fed-Chef Kevin Warsh sendet.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Zinsen dürften heute unverändert bleiben. • Fokus auf Warsh: Anleger achten vor allem auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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