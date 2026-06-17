Volkswagen reduziert im Werk Osnabrück die Produktion, verlängert den Werksurlaub und stellt anschließend auf eine Vier-Tage-Woche um. Hintergrund ist die schwächere Nachfrage nach dem T-Roc Cabrio, doch der Betriebsrat warnt, dass die Arbeit am Standort absehbar zur Neige geht. Gleichzeitig steht VW wegen einer geplanten Dividendenausschüttung von rund 2,6 Milliarden Euro trotz deutlichem Gewinneinbruch in der Kritik.Vier-Tage-Woche zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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