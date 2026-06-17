Dublin (www.anleihencheck.de) - Die heutige Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FED) ist die erste unter dem Vorsitz von Kevin Warsh, so Daniel Loughney, Anleihechef bei Mediolanum International Funds.Als Favorit von Präsident Trump dürfte Warsh geldpolitisch eher auf eine weniger restriktive Linie setzen. Wie er seinen geldpolitischen Ansatz im Offenmarktausschuss durchsetzen werde, dürfte sich allerdings erst allmählich zeigen. In seiner ersten Sitzung werde er das Gremium voraussichtlich noch nicht auf einen neuen Kurs festlegen. Dennoch gebe es einige Aspekte, die Anleger genau im Auge behalten sollten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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