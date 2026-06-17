Das Bundesumweltministerium stellt sich Gerüchten entgegen, wonach Deutschland übermäßig China-Stromer subventioniert. Vermutungen, dass größtenteils chinesische Hersteller vom neuen E-Auto-Förderprogramm der Bundesregierung profitieren, entsprechen nicht der Wahrheit, so das Haus von Minister Carsten Schneider. Zuvor hatten Medien über einen "China-Schock" berichtet. Während Ökonomen davor warnen, dass die wachsende Konkurrenz aus China die Zukunft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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