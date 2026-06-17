Porsche stellt den 2027er Taycan vor. Dabei fällt vor allem das neue "E-Shift"-System ins Auge: Wie vermutet erhält der neu aufgelegte Taycan ein virtuelles Getriebe - allerdings nur gegen Aufpreis. Größere Technik-Updates bleiben aus, neue Reifen sollen aber 20 km mehr herausholen. Bestellbar ist der neue Modelljahrgang ab sofort. Porsche präsentiert den neuen Jahrgang seines Elektro-Sportlers und hat bei seinem Update an mehreren Stellen angesetzt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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