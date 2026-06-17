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6 Auszeichnungen krönen die rekordverdächtige Leistung des Cannabis-Züchters 42 Fast Buds beim Autoflower World Cup 2026



17.06.2026 / 17:05 CET/CEST

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BERLIN, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Cannabis-Züchter 42 Fast Buds sicherte sich beim Autoflower World Cup 2026 sechs Auszeichnungen, darunter den Titel "Bester Autoflower-Züchter 2026" sowie Spitzenplatzierungen für Mendo Frost Auto , Gorilla Z Auto , Mango Frost Auto , Mango Cherry Runtz Auto und GMO Auto. Der Wettbewerb, dessen Beiträge von einer internationalen Expertenjury aus Deutschland, Kanada, Spanien und den Vereinigten Staaten bewertet wurden, umfasste mehr als 75 Einsendungen aus der gesamten Branche. Fünf der zehn Einsendungen von Fast Buds schafften es aufs Podium, wodurch das Unternehmen zum meistausgezeichneten Züchter der diesjährigen Veranstaltung wurde und die erfolgreichste Teilnahme am Autoflower World Cup in der Unternehmensgeschichte verbuchen konnte. Zu den Auszeichnungen gehörten: Bester Züchter für selbstblühende Sorten bei 2026 - 42 Fast Buds

1. Platz - Kategorie Indica - Mendo Frost Auto"

2. Platz - Kategorie Indica - Gorilla Z Auto

2. Platz - Kategorie Sativa - Mango Frost Auto

3. Platz - Kategorie Sativa - Mango Cherry Runtz Auto

3. Platz - Beste neue Autoflower-Sorte - GMO Auto Rekordergebnisse durch eigenen Anbau Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat 42 Fast Buds alle Wettbewerbsbeiträge vollständig im eigenen Haus ausgewählt, angebaut und aufbereitet. Viele der bisherigen Wettbewerbserfolge des Unternehmens wurden von talentierten Züchtern aus der Fast Buds-Community errungen, und diese Erfolge sind nach wie vor ein wichtiger Teil der Markengeschichte. Für die Ausgabe 2026 wollte Fast Buds jedoch herausfinden, was passieren würde, wenn dasselbe Team, das für die Züchtung, Prüfung und Verfeinerung der Genetik in Tausenden von Selektions- und Produktionszyklen verantwortlich war, diese auch auf die Wettbewerbsbühne bringen würde. Das Ergebnis war eine rekordverdächtige Leistung: 10 eingereichte Beiträge, 5 Podiumsplätze, 6 gewonnene Auszeichnungen und 50 % aller Podiumsplätze. "Mendo Frost Auto" belegt den ersten Platz in der Indica-Kategorie An der Spitze der preisgekrönten Produktpalette stand "Mendo Frost Auto", das beim Autoflower World Cup 2026 den ersten Platz in der Indica-Kategorie belegte. Dieser Sieg ist ein weiterer Meilenstein für eines der ehrgeizigsten Zuchtprojekte von Fast Buds. Mendo Frost Auto wurde aus zwei bewährten Champion-Genetiken entwickelt - Frostbanger Auto, das beim Autoflower World Cup 2025 zu den stärksten Teilnehmern zählte, und Mendo Frost, dem Gewinner des American Autoflower Cup 2025 - und wurde geschaffen, um erstklassige Potenz, Harzproduktion und Gesamtleistung in einer einzigen Sorte zu vereinen. Ein Jahr später hat das Projekt bereits einen internationalen Titel errungen. Die "Champions Collection" sorgt für zahlreiche Podiumsplatzierungen Einige der erfolgreichsten Beiträge des Wettbewerbs stammten aus der "Fast Buds Champions Collection", einem Zuchtprojekt, das auf der Kreuzung bewährter, preisgekrönter Genetiken basiert. Mango Frost Auto belegte den 2. Platz in der Kategorie "Sativa", während Mango Cherry Runtz Auto mit dem 3. Platz folgte, was den Züchtungsansatz "Champion zu Champion", der hinter dieser Kollektion steht, einmal mehr untermauerte. Ein weiterer Höhepunkt war "GMO Auto", das am selben Tag, an dem es offiziell auf den Markt kam, den 3. Platz in der Kategorie "Beste neue Autoflower" belegte. Diese Sorte basiert auf dem unverwechselbaren Terpenprofil aus Knoblauch, Zwiebel und Bohnenkraut, das die GMO-Genetik berühmt gemacht hat, und stellt innerhalb des Fast Buds-Sortiments eine völlig neue geschmackliche Richtung dar. Mit einem Podiumsplatz bei seinem ersten Wettkampfeinsatz wurde GMO Auto zu einem der vielversprechendsten Neuzugänge der Veranstaltung. Der Gorilla Z Auto setzt seine Erfolgsgeschichte fort Zwar sorgten mehrere Neuerscheinungen für Aufsehen, doch Gorilla Z Auto bewies einmal mehr, warum sie nach wie vor zu den kultigsten Sorten von Fast Buds zählt. Die Sorte belegte den 2. Platz in der Indica-Kategorie und bewies damit, dass sie auch Jahre nach ihrer Markteinführung weiterhin Spitzenleistungen erbringt. Dieses Ergebnis fügt der preisgekrönten Erfolgsgeschichte einer der berühmtesten Autoflower-Sorten der Marke ein weiteres Kapitel hinzu. Über 42 Fast Buds Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung gehört 42 Fast Buds zu den weltweit führenden Züchtern von selbstblühenden Cannabis-Sorten. Das Unternehmen ist weithin dafür bekannt, Pionierarbeit bei der Einführung amerikanischer Genetik in Form von Autoflower-Sorten geleistet und einige der leistungsstärksten Autoflower-Sorten auf dem Markt entwickelt zu haben. Im vergangenen Jahr sicherte sich das Unternehmen mehrere "Best Breeder"-Titel, darunter Auszeichnungen beim American Autoflower Cup, bei den Grow Awards, den NASC Grower's Choice Awards ("Züchter des Jahres insgesamt" und "Züchter des Jahres - Autoflower") sowie den Autoflower World Cup, und festigte damit seine Position als einer der erfolgreichsten Namen in der Autoflower-Züchtung. Im Laufe der Jahre wurden die Sorten von Fast Buds auch bei führenden internationalen Veranstaltungen ausgezeichnet, darunter Dabadoo (Brasilien), Spannabis Champions Cup (Spanien), Farmers Cup (USA), BBQ Cup (Deutschland), Calyx Cup (Tschechien), Southside Cup (Deutschland) und viele andere. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/6-auszeichnungen-kronen-die-rekordverdachtige-leistung-des-cannabis-zuchters-42-fast-buds-beim-autoflower-world-cup-2026-302802977.html



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