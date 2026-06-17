Straßburg (ots) -Auch in diesem Jahr ist ARTE wieder bei einigen der angesagtesten Musikfestivals und sucht die Begegnung mit seinem Publikum. Der ARTE-Pop-Up-Stand verspricht unterhaltsame Begegnungen und neue Erlebnisse rund um das Programmangebot. Auch das große Mitsing-Karaoke ist wieder am Start, in diesem Jahr erstmalig verstärkt durch die "Summer of Disco-Band", die die ZuschauerInnen zum Mitsingen animiert.Auf der diesjährigen "ARTE Summer Tour" quer durch Deutschland und Frankreich können Festivalbesucher*innen das vielfältige Programm- und Streamingangebot des europäischen Kulturangebots am ARTE-Stand spielerisch entdecken und herausfinden, welcher ARTE-Typ sie sind und Ihren ganz persönlichen Moment in der Fotobox festhalten.Wer ARTE 2026 in Deutschland hautnah erleben und treffen möchte, kann dies in diesem Jahr u.a. beim Southside Festival, beim Nature One, beim Summer Breeze Festival sowie dem Kölner Gamescom City Festival.Beim Gamescom City Festival in Köln haben die ZuschauerInnen zudem die Möglichkeit, ihr gesangliches Talent unter Beweis zu stellen, denn ARTE lädt am 29. August wieder zum großen Mitsing-Karaoke ein. Ein Novum ist in diesem Jahr die französische "Summer of Disco" Live-Band, die das singende Publikum zusammen mit Moderatorin Bianca Hauda tatkräftig unterstützen wird.Die "ARTE Summer Tour" ist dank der jahrelangen Kooperationen mit den großen Festival- und Kulturpartnern in Deutschland und Frankreich möglich.Die "ARTE Summer Tour" in Deutschland im Überblick:19.- 21. Juni: Southside Festival, Neuhausen ob. Eck.30. Juli - 02. August: Nature One, Kastellaun12. - 15. August: Summer Breeze, Dinkelsbühl26. - 30. August: Gamescom City Festival, Köln02. - 04. Oktober: Bügerfest Bremen7.-11. Oktober: Frankfurter BuchmesseFür alle, die das Festivalfeeling nicht live vor Ort erleben können, stellt ARTE die Highlights der diesjährigen Musikfestivals online zur Verfügung. Den musikalischen Genres sind dabei keine Grenzen gesetzt, Streams gibt es u. a. von folgenden Festivals:Sternenklang, Hellfest, Southside, Stone Techno, Montreux Jazz Festival, Summerjam, Festival d'Aix-en-Provence, Salzburger Festspiele, Young Euro Classic, Sonar, Summer Breeze, Lucerne Festival, Rheingau Musik Festival. Live und im Replay auf arte.tv/festivals (https://www.arte.tv/de/videos/RC-014710/festivals-auf-arte-concert/).Pressekontakt:Irina LehnertReferentin für Presse und PRirina.lehnert@arte.tv+33 3 90 14 21 51Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6296563