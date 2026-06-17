Harvest Technology baut internationale Präsenz aus und treibt Verteidigungsstrategie-Plan voran

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Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422, WKN: A3EEK1) schärft die Umsetzung seiner internationalen Wachstumsstrategie. Im Mittelpunkt steht dabei Plan Consilience, die auf den Verteidigungssektor ausgerichtete globale Markteintrittsstrategie des Unternehmens. Die Gesellschaft erweitert ihre operative Schlagkraft in den beiden priorisierten Zielmärkten USA und Europa und schafft damit die Voraussetzungen, um identifizierte Chancen gezielt zu verfolgen.

Nach Abschluss der unabhängigen Bewertung des US-Markteintritts, über die Harvest bereits im April informiert hatte, geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt. Ein erfahrenes US-Beratungsunternehmen aus dem Bereich nationale Sicherheit wird dauerhaft eingebunden. Gleichzeitig verstärkt Dr. Oleksandra Molloy als Defence Strategic Advisor die Aktivitäten in Europa.

Von der Analyse zur Umsetzung in den USA

Die in Washington, D.C. ansässige Beratungsgesellschaft, die bereits die Marktanalyse durchgeführt hatte, unterstützt Harvest künftig fortlaufend bei seinen Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Umfeld der nationalen Sicherheit und arbeitete unter anderem mit dem US-Verteidigungsministerium, Nachrichtendiensten, der Rüstungsindustrie sowie internationalen Partnern zusammen.

Die Marktanalyse hatte ergeben, dass Nodestream mit dokumentierten und finanzierten operativen Anforderungen in US-Verteidigungs- und Regierungsprogrammen verbundener Staaten übereinstimmt. Gleichzeitig wurde ein strukturierter Marktzugang über etablierte US-Hauptauftragnehmer identifiziert.

Die weitere Zusammenarbeit umfasst die laufende Analyse von Budget- und Gesetzesentwicklungen mit Relevanz für Nodestream, die Ausarbeitung von Strategien für den Austausch mit wichtigen Verteidigungsakteuren in den USA, die Beratung bei Konferenzen und Branchenveranstaltungen sowie die Unterstützung beim Aufbau von Beziehungen zu potenziellen Partnern und zukünftigen Kunden.

Im Ergebnis erhält Harvest direkten Zugang zu erfahrenen Ansprechpartnern innerhalb des US-Sicherheitsökosystems. Dadurch soll der Fokus auf jene Bereiche gelenkt werden, in denen die Analyse bereits eine finanzierte Nachfrage identifiziert hat.

Europa rückt mit neuer Expertise in den Fokus

Parallel dazu verstärkt Harvest seine Aktivitäten in Europa und hat Dr. Oleksandra Molloy zur Defence Strategic Advisor ernannt. Sie soll die Beziehungen des Unternehmens zu Akteuren aus Verteidigung, Behörden und Betreibern kritischer Infrastrukturen ausbauen.

Dr. Molloy gilt als ausgewiesene Spezialistin für unbemannte und autonome Systeme in modernen Konflikten. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf den Auswirkungen aktueller Konflikte auf die Weiterentwicklung militärischer Fähigkeiten und die Innovationsprozesse im Verteidigungsbereich.

Ihre Analysen und Beiträge haben Verteidigungsorganisationen, Regierungen und Industrievertreter in Australien, Europa, Nordamerika und der Ukraine unterstützt. Zudem ist sie regelmäßig als Rednerin auf internationalen Verteidigungsforen und bei entsprechenden Institutionen vertreten.

Künftig soll sie Harvest dabei unterstützen, die Marktpräsenz und die Pipeline möglicher Geschäftschancen in Europa auszubauen. Dazu gehören die Identifikation von Schwerpunktländern, Programmen und Beschaffungsmöglichkeiten ebenso wie die Vermittlung von Kontakten zu Verteidigungs-, Regierungs- und Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus soll sie die Entwicklung von Partnerschaften, Technologiedemonstrationen und gemeinsamen Projekten begleiten.

Plan Consilience erhält ein internationales Fundament

Gemeinsam mit den bereits bestehenden Strukturen in der Asien-Pazifik-Region und im Nahen Osten erweitert Harvest durch diese Schritte seine internationale Präsenz in den strategisch wichtigsten Märkten. Ziel bleibt die Umsetzung der Markteintrittspläne für die Nodestream-Technologieplattform.

Die Maßnahmen knüpfen zudem an die Ernennung von Veronica Bainton zur Chief Executive Officer an. Sie hatte ihre Tätigkeit am 1. Juni 2026 aufgenommen und arbeitet an den kommerziellen Prioritäten des Unternehmens, darunter Vertrieb und Umsatzwachstum.

Nach Einschätzung von Harvest bestätigt die vorausgegangene Marktanalyse die Passfähigkeit von Nodestream zu dokumentierten und finanzierten Anforderungen in US-Verteidigungs- und Regierungsprogrammen verbündeter Staaten. Die aktuellen Personal- und Beratungsentscheidungen stellen aus Sicht des Unternehmens einen wichtigen Schritt dar, um diese Chancen aktiv zu verfolgen.

Damit vollzieht Harvest den Übergang von der Analysephase hin zur operativen Umsetzung. Die Gesellschaft baut ihre Fähigkeit aus, die identifizierte Nachfrage in konkrete kommerzielle Gespräche zu überführen.

Gleichzeitig weist das Unternehmen darauf hin, dass die Ernennungen und Beratungsmandate keine Kundenverträge und keine zugesagten Umsätze darstellen. Sie dienen vielmehr dazu, die beschriebenen Marktchancen systematisch zu erschließen und die internationale Positionierung weiter zu stärken.

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Quellen:

Harvest Technology Group | ASX: HTG

https://harvest.technology/products

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Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

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