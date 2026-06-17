Die SpaceX-Aktie hat nach dem fulminanten Börsendebüt bereits ein Rekordhoch bei 225,64 US$ markiert. Seither arbeitet der Titel an einer ersten Konsolidierungsstruktur, die im Intraday-Chart wie eine bullische Flagge wirkt. Genau jetzt wird es spannend, ob die Aktie nach dem Hype auch charttechnisch Charakter zeigt. Dies bereits heute vor der FED-Sitzung am Abend Intraday von Interesse und alsbald auch per Tagesschart hier auf sharedeals.de im Blickpunkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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