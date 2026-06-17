Die Apple-Aktie bewegt sie sich nun seit einigen Wochen quälend seitwärts. Während die ganze Welt enttäuscht über eine verspätete Siri diskutiert, hat Bloomberg gestern eine Produktpipeline enthüllt, die zeigt, dass Apple längst über 2027 hinausdenkt. Wer nur auf das KI-Rennen schaut, könnte den eigentlichen Wettbewerbsvorteil übersehen. Apple agiert bewusst zurückhaltend, hält seine Bilanz stark und sichert sich damit die Möglichkeit, im entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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