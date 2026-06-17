SpaceX kündigt 60-Milliarden-Übernahme von Cursor-Entwickler an

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Nur wenige Tage nach dem Börsenstart sorgt SpaceX mit einer geplanten Übernahme für Schlagzeilen.



Erst am Freitag ist SpaceX an die Börse gegangen und liefert nun bereits die nächsten großen Schlagzeilen: Der Konzern von Elon Musk kündigte am Dienstag die Übernahme der Softwarefirma Anysphere an, dem Entwickler des KI-Programmierassistenten Cursor. Der Kaufpreis liegt bei rund 60 Milliarden US-Dollar; der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal vorgesehen. SpaceX hatte sich nach eigenen Angaben bereits im April eine Option auf den Erwerb gesichert.

Cursor gilt als stark wachsender Anwendungsfall im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung. Das Tool stellt eine Entwicklungsumgebung bereit und soll Programmierern helfen, Code effizienter zu erstellen sowie Fehler schneller zu finden. Anysphere wurde 2022 gegründet und meldete zuletzt einen annualisierten Umsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftskundenbereich.



Die Ankündigung kommt nur wenige Tage nach dem Nasdaq-Debüt, bei dem SpaceX mit mehr als zwei Billionen US-Dollar bewertet wurde. Im frühen Handel am Mittwoch legte die Aktie auf etwa 210 US-Dollar zu; die Marktbewertung stieg zeitweise auf rund 2,9 Billionen US-Dollar. Damit überholte SpaceX zwischenzeitlich Amazon und Meta und zählt vorübergehend zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.











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Quelle: HSBC









Erst am Freitag ist SpaceX an die Börse gegangen und liefert nun bereits die nächsten großen Schlagzeilen: Der Konzern von Elon Musk kündigte am Dienstag die Übernahme der Softwarefirma Anysphere an, dem Entwickler des KI-Programmierassistenten Cursor. Der Kaufpreis liegt bei rund 60 Milliarden US-Dollar; der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal vorgesehen. SpaceX hatte sich nach eigenen Angaben bereits im April eine Option auf den Erwerb gesichert.Cursor gilt als stark wachsender Anwendungsfall im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung. Das Tool stellt eine Entwicklungsumgebung bereit und soll Programmierern helfen, Code effizienter zu erstellen sowie Fehler schneller zu finden. Anysphere wurde 2022 gegründet und meldete zuletzt einen annualisierten Umsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar im Geschäftskundenbereich.Die Ankündigung kommt nur wenige Tage nach dem Nasdaq-Debüt, bei dem SpaceX mit mehr als zwei Billionen US-Dollar bewertet wurde. Im frühen Handel am Mittwoch legte die Aktie auf etwa 210 US-Dollar zu; die Marktbewertung stieg zeitweise auf rund 2,9 Billionen US-Dollar. Damit überholte SpaceX zwischenzeitlich Amazon und Meta und zählt vorübergehend zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.Quelle: HSBC





