Steigende Zinsen, geopolitische Unsicherheiten und schwankende Aktienmärkte stellen Anleger immer wieder vor Herausforderungen. In solchen Marktphasen rücken Unternehmen in den Fokus, die über finanzielle Reserven, robuste Cashflows und ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell verfügen. Genau hier setzt der heutige Trade des Tages von Börsenprofi Stefan Klotter an.Der heute ausgewählte Mischkonzern vereint mehrere Eigenschaften, die in unsicheren Marktphasen besonders gefragt sind: stabile Ertragsquellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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