Die Aktie von Heidelberg Materials hat ihre Erholung zuletzt deutlich beschleunigt und liegt auf Monatsbasis klar im Plus. Unterstützung kommt vor allem durch das laufende Aktienrückkaufprogramm, die Dividende und konsequente Kostensenkungen. Gleichzeitig setzt der Konzern trotz schwacher Baukonjunktur auf internationale Expansion und mögliche Nachfrageimpulse durch Infrastrukturprogramme und Energiewende.Kurserholung nimmt Tempo auf Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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