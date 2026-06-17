Nokia erhöht seine Beteiligung an einem US-Chiphersteller und investiert 30 Millionen Dollar in dessen Semiconductor-Sparte, um die Produktion von Photonic-Chips auszubauen. Die Technologie soll Rechenzentren im KI-Zeitalter deutlich energieeffizienter machen und den Stromverbrauch um bis zu 75 Prozent senken. Trotz starker Kursentwicklung bleibt offen, ob Nokia aus der Investition konkrete Geschäfte und nachhaltige Wachstumsimpulse im KI-Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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