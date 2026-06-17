FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 1. Juli





DONNERSTAG, DEN 18. JUNITERMINE UNTERNEHMEN08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 202613:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26

08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26 08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer

11:00 EUR: Bauproduktion 4/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 5/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: EU-Gipfel, Brüssel



FREITAG, DEN 19. JUNITERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung11:00 DEU: Voltratron, HauptversammlungTERMINE KONJUNKTUR01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/2601:30 JPN: Verbraucherpreise 5/2608:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/2608:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/2608:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/2608:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/2608:00 DEU: Erzeugerpreise 5/2609:30 POL: Industrieproduktion 5/2612:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

HINWEIS

USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag



MONTAG, DEN 22. JUNITERMINE UNTERNEHMENDEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksamTERMINE KONJUNKTUR09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/2609:30 POL: Erzeugerpreise 5/2616:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

DIENSTAG, DEN 23. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung

13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Signify, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26

09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26

10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

+ 10.20 Podiumsdiskussion «Praxis-Check High Tech Agenda - Von der Planung zur Umsetzung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Intersolar, München



09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore



MITTWOCH, DEN 24. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung

10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung

13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung

14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung

20:15 USA: Qualcomm, Investor Day

22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.



09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.

10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin

Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)

12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel

DONNERSTAG, DEN 25. JUNITERMINE UNTERNEHMEN08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen10:00 DEU: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung10:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung10:00 GRC: Alpha Bank, Hauptversammlung11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung12:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung15:00 USA: Moderna, Science Day19:00 USA: Dell, HauptversammlungTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: PSI, HauptversammlungTERMINE KONJUNKTUR07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/2609:00 ESP: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/2609:00 DEU: NIM-Verbrauchervertrauen 7/2614:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/2614:30 USA: CFNA-Index 5/2614:30 USA: Realer privater Konsum 5/2614:30 USA: Kern-PCE-Preisindex 5/2614:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)14:30 USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)14:30 USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)14:30 USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)SONSTIGE TERMINE11:00 DEU: Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden12:30 DEU: J.P. Morgan Investment Banking Roundtable, Frankfurt/M.11:00 FRA: EU-Haushalt 2028-2034: Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds (ESF+), Straßburg

FREITAG, DEN 26. JUNITERMINE UNTERNEHMEN10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26

11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

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MONTAG, DEN 29. JUNITERMINE UNTERNEHMEN07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26



SONSTIGE TERMINE

19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra

19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig

LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 30. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26

08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26

08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26



SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg



MITTWOCH, DEN 1. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung

10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Mills, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26



SONSTIGE TERMINE

BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit

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