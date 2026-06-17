EQS-News: Wacaco
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Dein Becher. Ihr Presse
HONGKONG, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, die in Hongkong ansässige Marke für tragbare Kaffeegeräte, die dafür bekannt ist, neue Wege zu finden, wie man überall hochwertigen Kaffee zubereiten kann, gab heute die Markteinführung von "Prestina" bekannt, einem patentierten manuellen Immersionsbrühgerät, bei dem die Tasse selbst den traditionellen Kolben ersetzt. Prestina ist kompakt, papierlos und wird vollständig von Hand betrieben - damit ist sie Wacacos bisher minimalistischster Kaffeebereiter und ein neuer Ausdruck der Markenmission, überall dort, wo Menschen hingehen, besseren Kaffee zu ermöglichen.
"Mit Prestina wollten wir die manuelle Zubereitung auf ihre grundlegendste Form zurückführen. Der Durchbruch bestand darin, zu erkennen, dass die Tasse nicht vom Brühmechanismus getrennt sein musste - sie konnte Teil davon werden. Dadurch konnten wir ein Produkt entwickeln, das einfacher, kompakter und benutzerfreundlicher ist, ohne dabei auf die Geschmacksvielfalt zu verzichten, die man von einem Aufgussgetränk erwartet."
- Hugo Cailleton, Mitbegründer und Chefdesigner für Produkt , Wacaco
Prestina ist in drei Farbvarianten erhältlich - Salbeigrün, Tonrosa und Kohleschwarz - zum Verkaufspreis von 29,90 US-Dollar. Es ist auf wacaco.com, bei ausgewählten Online-Marktplätzen sowie über die weltweiten Handelspartner von Wacaco erhältlich. Die Prestina wird vom 25. bis 27. Juni auf der World of Coffee in Brüssel vorgestellt.
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17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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