© Foto: wO-GeminiRekordernten, fallende Ölpreise und die Öffnung der Straße von Hormus drücken die Weizenpreise unter wichtige Marken. Während die Weltmärkte aufatmen, geraten deutsche Landwirte zunehmend unter Druck.Die Öffnung der Straße von Hormus hat an den globalen Agrarmärkten für spürbare Bewegung gesorgt. Die seit Ende Februar 2026 andauernde Blockade der Wasserstraße hatte Warenströme verzerrt und den Mittleren Osten, eine der importabhängigsten Lebensmittelregionen der Welt, logistisch stark belastet. Viele Staaten der Region decken einen Großteil ihres Lebensmittelbedarfs über Importe. Mit der Normalisierung des Schiffsverkehrs kehren nun blockierte Kapazitäten an den Markt zurück. Gleichzeitig …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002742XXX,XD0002742XXX,XD0002742XXX,XD0137824XXX,XC0007924XXX,GB00B4KX4XXX,GB00N0YJGXXX,GB00N5X83XXXDen vollständigen Artikel lesen
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