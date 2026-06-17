Diese Investition unterstützt die weltweite Expansion und die weitere Innovation im Bereich KI-gestützter MRT-Technologien, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, die Effizienz der Bildgebung zu verbessern, die Kapazitäten zu erhöhen und den Zugang für Patienten zu erweitern

AIRS Medical ("das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen für die medizinische Bildgebung, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition von TA Associates ("TA"), einer weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaft, bekannt. Die Investition wird dazu beitragen, die nächste Phase der globalen Expansion von AIRS Medical, die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten radiologischen Technologielösungen sowie die fortlaufende Produktinnovation voranzutreiben.

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Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen AIRS Medical entwickelt KI-basierte Software zur Beschleunigung und Rekonstruktion von Magnetresonanztomographie-Aufnahmen ("MRT"), die darauf ausgelegt ist, die Geschwindigkeit, Bildqualität und Effizienz der Arbeitsabläufe bei der MRT zu verbessern. Einrichtungen des Gesundheitswesens und führende akademische Einrichtungen setzen die Technologien von AIRS Medical ein, um ihre Bildgebungskapazitäten zu erweitern und den Zugang für Patienten zu verbessern. Heute unterstützt das Unternehmen mehr als 1.700 Gesundheitseinrichtungen in über 40 Ländern, wobei seine KI-Technologien jährlich bei mehr als 6 Millionen MRT-Untersuchungen zum Einsatz kommen.

Da Gesundheitsdienstleister zunehmend bestrebt sind, die Effizienz der Bildgebung durch die Optimierung der bestehenden Infrastruktur zu steigern, ist AIRS Medical an der Schnittstelle zwischen KI, medizinischer Bildgebung und dem Betriebsablauf im Gesundheitswesen einzigartig positioniert, um diese Bemühungen zu unterstützen. Die KI-gestützte Lösung des Unternehmens zur Beschleunigung von MRT-Untersuchungen und zur Bildoptimierung (SwiftMR) sowie eine Plattform zur MRT-Quantifizierung und zur Erstellung strukturierter Befunde (SwiftSight) bieten Einrichtungen des Gesundheitswesens eine ganzheitliche Lösung, die von der Bildaufnahme bis zur klinischen Befundung reicht.

"MRT-Geräte gehören zu den wertvollsten Ressourcen im Gesundheitswesen, doch viele Anbieter haben nach wie vor mit der steigenden Nachfrage nach bildgebenden Untersuchungen und begrenzten Kapazitäten zu kämpfen", sagte Dr. Hyeseong Lee, Mitbegründer und Chairman von AIRS Medical. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit TA, um unser Ziel, den Zugang zu fortschrittlichen Diagnostikverfahren zu verbessern und weltweit einen größeren Mehrwert für Patienten und Gesundheitsdienstleister zu schaffen, weiter voranzutreiben."

"Diese Investition stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Wachstumskurs von AIRS Medical dar", sagte Jason Park, Chief Executive Officer von AIRS Medical. "Die Nachfrage nach Technologien, die die Effizienz von MRT-Geräten verbessern und den Zugang für Patienten erweitern, wächst weltweit weiter. Mit der Unterstützung von TA werden wir die Produktinnovation vorantreiben, unsere internationale Präsenz ausbauen und Gesundheitsdienstleister weiterhin dabei unterstützen, den Wert ihrer bestehenden MRT-Infrastruktur optimal zu nutzen."

"Als führendes Unternehmen im Bereich der KI-basierten Medizintechnik hat AIRS Medical eine einzigartige KI-Plattform entwickelt, die wichtige Herausforderungen hinsichtlich Kapazität und Arbeitsabläufen angeht, mit denen Radiologieanbieter weltweit konfrontiert sind", sagte Edward Sippel, Managing Director und Leiter von TA Asia Pacific. "Dank seines soliden Fundaments und seiner wachsenden internationalen Präsenz in über 40 Ländern ist das Unternehmen gut aufgestellt, um der steigenden Nachfrage nach Lösungen gerecht zu werden, die die Effizienz der Bildgebung, den Zugang für Patienten und die Konsistenz der Diagnostik verbessern."

"TA blickt auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen aus dem Bereich der Gesundheitstechnologie zurück, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, bessere Behandlungsergebnisse für ihre Patienten zu erzielen", sagte Michele Lim, Senior Vice President bei TA. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team von AIRS Medical, das seine starke Dynamik weiter ausbaut, seine Marktführerschaft ausweitet und weiterhin einen bedeutenden Mehrwert für Gesundheitsdienstleister und Patienten weltweit schafft."

Die finanziellen Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Über AIRS Medical

AIRS Medical ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung auf KI-Basis, das die MRT-Technologie durch Deep Learning revolutioniert. Seine Lösungen, SwiftMR und SwiftSight, kommen in führenden Gesundheitssystemen und Bildgebungsnetzwerken weltweit zum Einsatz. SwiftMR ist von der FDA zugelassen, gemäß der MDR mit dem CE-Zeichen versehen und von der koreanischen MFDS, der japanischen PMDA sowie weiteren Aufsichtsbehörden in über 40 Ländern genehmigt. Erfahren Sie mehr unter airsmed.com.

Über TA

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen Kernbranchen investiert, darunter Technologie, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Durch die Nutzung seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltige Werte zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute Kapital in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar aufgenommen und beschäftigt mehr als 160 Investmentexperten in seinen Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Erfahren Sie mehr unter www.ta.com.

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