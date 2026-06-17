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BlackRock hat am 16. Juni 2026 den iShares Bitcoin Premium Income ETF unter dem Ticker BITA an der Nasdaq gestartet, den ersten renditegenerierenden Bitcoin-ETF der Geschichte. Die Bitcoin News des Tages werden von diesem Meilenstein dominiert, der institutionelle Anleger mit monatlichen Ausschüttungen und Bitcoin-Exposure zugleich anspricht. Strategy erwarb in der zweiten Juniwoche weitere 1.587 BTC für 100 Millionen Dollar und hält nun 846.842 Coins. Am 13. Juni flossen 85,8 Millionen Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs, der stärkste Zufluss seit vier Wochen. BTC handelt bei rund 66.300 Dollar, der Fear-and-Greed-Index steht bei 23, und die FOMC-Sitzung unter Kevin Warsh hat begonnen. Doch welcher Einstieg bietet die Vervielfachung, die BTC von hier aus nicht mehr liefern kann?

Bitcoin News: BlackRock schlägt Goldman Sachs mit dem ersten Bitcoin-Rendite-ETF

BlackRock listete den iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) am 16. Juni an der Nasdaq. Laut CryptoTimes zielt BITA auf 15 bis 25 % jährliche Rendite, indem Covered-Call-Optionen auf 25 bis 35 % des Portfolios verkauft werden. Die SEC erteilte die Freigabe am 15. Juni. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas betonte, dass BITA mindestens 70 % der Bitcoin-Aufwärtsbewegung behält und zugleich monatliche Erträge generiert. BlackRock schlug damit Goldman Sachs, dessen Produkt erst im Juli erwartet wird. Damit verbindet das Produkt Bitcoin-Exposure mit planbaren monatlichen Ausschüttungen.

BITA baut auf IBIT auf, BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF mit über 52 Milliarden Dollar Vermögen, und liegt mit einer Kostenquote von 0,65 % deutlich unter vergleichbaren Produkten. Laut AnalyticsInsight sicherte sich Strategy in der zweiten Juniwoche 1.587 weitere BTC und baute die Bestände auf 846.842 Coins aus. Am 13. Juni verzeichneten Spot-ETFs Nettozuflüsse von 85,8 Millionen Dollar und brachen damit eine 13-tägige Serie von Abflüssen.

Großanleger transferierten über 11.000 BTC von zentralen Börsen in private Wallets, historisch ein Zeichen wachsender Halteüberzeugung. Die FOMC-Sitzung begann am 16. Juni, und die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen bei 3,50 bis 3,75 % beträgt laut Tokenist 97,4 %. Die Bitcoin News bestätigen, dass institutionelles Kapital zurückkehrt, doch BTC müsste sich von 66.300 Dollar verdoppeln, nur um 132.000 Dollar zu erreichen. Während Institutionen Renditeprodukte um ein großes Asset bauen, fließt anderes Kapital in einen Einstieg mit einer anderen Mathematik.

Pepeto: Presale mit funktionierenden Handelswerkzeugen vor dem Listing

Institutionen kaufen BTC bei 66.300 Dollar als solide Wertaufbewahrung, doch der Einstieg, der kleines Kapital stark hebeln kann, kostet einen Bruchteil eines Cents. Pepeto wurde vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coin erschaffen und betreibt echte Handelswerkzeuge, die vor dem Listing live gegangen sind. PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Gebühren ab, sodass die Position vom Einstieg bis zum Ausstieg intakt bleibt, und eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token kostenlos zwischen Netzwerken. Damit arbeitet jeder eingesetzte Dollar, statt durch Transfergebühren abzufließen.

Der Pepeto-Presale hat während des niedrigsten Fear-and-Greed-Werts des Jahres 2026 über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während fast jeder andere Token fiel. Der aktuelle Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar und ändert sich dauerhaft, sobald das herannahende Binance-Listing eintrifft. Der erste Pepe Coin erreichte 11 Milliarden Dollar ganz ohne Produkt; Pepeto verfügt über Swap, Bridge und einen Risiko-Scanner, und SolidProof hat vor der Finanzierungsrunde jeden Vertrag geprüft. Tägliche Updates zeigen neue Wallets, die ohne bezahlte Werbung einsteigen.

Die Bitcoin News, die heute Geld zurück in Krypto treiben, geschehen parallel zu einem Presale auf verifizierter Sicherheitsbasis. Analysten verweisen auf frühere Presale-Zyklen und sehen in der Verbindung aus Binance-Listing und funktionierenden Produkten ein Szenario, das vor allem für Wallets greift, die sich bewegen, bevor der Presale-Preis verschwindet. Bitcoin News dieser Größenordnung signalisieren institutionelles Vertrauen in den Gesamtmarkt.

Fazit

Die Bitcoin News des 16. Juni markieren einen Wendepunkt, an dem institutionelle Produkte und Presale-Einstiege zugleich um Kapital konkurrieren. BTC bietet die Stärke eines Wertspeichers, doch von 66.300 Dollar aus vervielfacht es kleine Einsätze nur langsam. Über 10 Millionen Dollar während extremer Angst, das herannahende Binance-Listing und eine funktionierende Plattform machen den Pepeto-Presale zu einem starken Signal dieses Zyklus. Jeder Zyklus brachte Gewinner hervor, die während der Angst handelten, und genau dieser Einstieg existiert gerade. Der Presale-Zugang über Pepeto ist der Ort, an dem dieser Einstieg gerade existiert.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News heute?

BlackRock startete am 16. Juni den BITA-ETF an der Nasdaq, den ersten renditegenerierenden Bitcoin-ETF der Geschichte. Strategy kaufte 1.587 BTC für 100 Millionen Dollar, und Spot-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 85,8 Millionen Dollar nach einer 13-tägigen Abflussserie. Großanleger transferierten zudem über 11.000 BTC von Börsen in private Wallets.

Ist Pepeto ein starker Presale-Einstieg im Juni 2026?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar während extremer Marktangst eingesammelt und verfügt über eine verifizierte SolidProof-Prüfung. Die offizielle Website bestätigt das herannahende Binance-Listing, gestützt durch eine funktionierende Börsenplattform. Der aktuelle Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar.